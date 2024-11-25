Kubilay Aka'dan ünlü oyuncuya büyük jest! Aşkları sınırları aştı

Gülperi, Aşk Ağlatır, Son Yaz, Dünyayla Benim Aramda gibi birbirinden başarılı birçok dizide yer alan güzel oyuncu kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geliyor.

"ORTALIKTA ADAM KALMADI" DEMİŞTİ

Aşk ile ilgili kendisine gelen soruya "Ortalıkta adam kalmadı" diyerek cevap veren Hafsanur Sancaktutan'ın yanıtı sosyal medyada gündem olmuştu. Hatta söylediği söze bile kendisi de şaşıran oyuncu "Burayı silin" ifadelerini kullanmıştı.

İTİRAF ETMİŞLERDİ

Geçtiğimiz ay ilk kez bir mekan çıkışı el ele görüntülenen Sancaktutan ve Aka, aşklarını itiraf etmişti. Ünlü çift, zaman zaman aşk pozlarını da takipçileriyle paylaşıyor.

Bir süreliğine Brezilya'da bulunan Hafsanur Sancaktutan, bu kez Kubilay Aka'nın kendisine yaptığı sürprizi paylaştı

"BREZİLYA'YA DA ÇİÇEK GÖNDERMEZSİN"

Kubilay Aka, sevgilisine çiçek gönderdi. Aka'nın bu jesti karşısında sevincini; "Aşırı şımardım. Çünkü Brezilya'ya da çiçek göndermezsin" notuyla yayımladı.

HAFSANUR SANCAKTUTAN KİMDİR?

İstanbul'da dünyaya gelen ünlü oyuncu baba tarafından Rizeli. Küçük yaşlardan itibaren oyunculuk ve tiyatro alanlarına ilgi duymaya başlayan Hafsanur Sancaktutan bulunduğu tiyatro oyunlarında çeşitli kategorilerde ödüller almıştı.

Gülperi adlı dizide "Fidan" karakterini canlandıran güzel oyuncu ardından Aşk Ağlatır dizisinde "Ada Meryem Varlı" karakterini canlandırmıştı. Son Yaz dizisinde "Yağmur Kara" karakterini oynayan Sancaktutan, dizi kariyerinin yanı sıra birçok reklam filminde rol almış ve gençlik uygulaması Bana Bak'ın reklam yüzü oldu. 2022 yılında ise Dünyayla Benim Aramda adlı dizide "Sinem" karakterine hayat verdi. Şimdilerde özel hayatıyla gündemden düşmeyen güzel oyuncu kendisi gibi oyuncu olan Kubilay Aka ile aşk yaşıyor.