İçerik izleme platformu Netflix’te yerli yapımlar izleyiciyle buluşmaya devam ederken başrolünde Çağatay Ulusoy’un yer aldığı Kübra dizisinin tanıtım fragmanı yayınlandı. Peki, Kübra konusu nedir? Kübra fragmanı yayınlandı mı ne zaman yayınlanacak?

KÜBRA KONUSU NEDİR?

Netflix'in yeni dizisi 'Kübra', Gökhan adlı bir karakterin hayatındaki olaylara odaklanıyor.

Gökhan, çevresinde sevilen bir isim olmasına rağmen, katıldığı bir arkadaşlık grubunda Kübra adlı bir kullanıcıdan gizemli bir mesaj alır. Bu mesajlar, gelecekten gelmiş gibi görünerek Gökhan'ın hayatını beklenmedik bir şekilde etkiler. Gökhan, bu olayların ardından hem takipçi sayısında bir artışla karşılaşır hem de beklenmedik düşmanlar edinir.

KÜBRA NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Başrolünde Çağatay Ulusoy’un yer aldığı Kübra dizisi 18 Ocak Perşembe tarihinde Netflix’te yayınlanacak.

KÜBRA OYUNCU KADROSU

Kübra dizisinin kadrosunda Aslıhan Malbora, Ahsen Eroğlu, Nazan Kesal, Cihan Talay, Aytek Şayan ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimler yer alıyor.