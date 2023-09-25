Kübra’dan 4 ay sonra acı haber! Seçim kutlamasında maganda kurşunuyla yaralanmıştı

Şanlıurfa’da, Cumhurbaşkanlığı Seçiminin ikinci tur oylamasının ardından yapılan kutlamalarında maganda kurşunuyla başından yaralanan Kübra Çoban (15), yoğun bakımdaki 4 aylık yaşam mücadelesini kaybetti.

KAYNAK: DHA
Kübra’dan 4 ay sonra acı haber! Seçim kutlamasında maganda kurşunuyla yaralanmıştı

28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından, Şanlıurfa'da birçok kişi tabanca ve tüfeklerle havaya ateş açarak kutlama yaptı. Gece saatlerinde oturduğu Eyyüpnebi Mahallesi’nde bakkaldan alışveriş yaptıktan sonra evine dönen lise öğrencisi Kübra Çoban, kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu yere yığıldı. Kanlar içerisinde kalan Çoban, çağrılan sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kübra Çoban, ilk müdahalesinin ardından yoğun bakım ünitesine alındı. Entübe edilen Çoban’ın yakınları ise hastane bahçesinde umutlu bekleyişlerini devam etti. 4 aylık süreçte 3 kez ameliyat olan Kübra Çoban, dün gece saatlerinde yaşamını yitirdi.

28 Mayıs'ta yapılan kutlamalarda Topdağı Mahallesi’nde de Emirhan Gelgil, başına isabet kurşun nedeniyle kaldırıldığı hastanede 1 Haziran günü yaşamını yitirmişti.

Öte yandan polis ekipleri, Çoban ve Gelgil'in ölümlerine yol açan tabancaları ateşleyen magandaların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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