Küçük çocuğa yumruk atıp betona fırlattı! Büyük vicdansızlık kamerada

İstanbul Tuzla'da bir alışveriş merkezinin otoparkında arkadaşlarıyla oyun oynayan 7 yaşındaki çocuk, bir kişi tarafından saldırıya uğradı.

Hastaneye kaldırılan küçük çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken şahsın küçük

çocuğu yere fırlattığı anlar ise yürek sızlattı.

Olay, 6 Ekim 2024 günü saat 18.00 sularında meydana geldi. Tuzla'ya bağlı Şifa Mahallesi’nde bir alışveriş merkezinin otoparkında oynayan 7 yaşındaki B.E.A, bir kişi tarafından saldırıya uğradı. Çocuğu kovalayan kişi 7 yaşındaki B.E.A'ya saldırıp yere fırlattı. Saldırıyı gerçekleştiren şahsın, 19 yaşındaki A.K. olduğu belirlendi.

Şüpheli A.K.’nin, çocukların çıkardığı gürültüden rahatsız olması nedeniyle bu saldırıyı gerçekleştirdiği söyledi. Olay sonrası kimlik bilgileri tespit edilen A.K., 8 Ekim 2024 tarihinde yakalanarak “kasten yaralama” suçundan adliyeye sevk edildi. Saldırgan şahıs ve 9 Ekim 2024 tarihinde tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.