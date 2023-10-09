Küçük çocuklara şiş batırıp zikir çektiler

Rufai tarikatına ait görüntüler Şanlıurfa Sırrın Mahallesi'nden. Görüntülerde, tarikat üyelerinin zikir eşliğinde 4-5 yaşlarındaki çocuklara şiş batırdıkları görülüyor.
Sosyal medyada viral olan görüntüler büyük tepki topladı.
Rufai tarikatına ait görüntüler Şanlıurfa Sırrın Mahallesi'nden. Görüntülerde, tarikat üyelerinin zikir eşliğinde 4-5 yaşlarındaki çocuklara şiş batırdıkları görülüyor.
Rufai tarikatına ait görüntüler Şanlıurfa Sırrın Mahallesi'nden. Görüntülerde, tarikat üyelerinin zikir eşliğinde 4-5 yaşlarındaki çocuklara şiş batırdıkları görülüyor.
Sosyal medyada viral olan görüntüler büyük tepki topladı.