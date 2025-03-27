Küçük çocuklardan alkışlanacak hareket

Kaynak: İHA
Küçük çocuklardan alkışlanacak hareket

Erzurum'da 4-6 yaş grubundaki çocuklar yürekleri ısıtan bir harekette bulundu. Kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını Filistin'e bağışladılar.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan "İyilik Haftası" programları kapsamında, Üniversite Lojman Cami Hoca Ahmet Yesevi 4-6 Yaş Kur'an kursu öğrencileri ve öğreticileri, Erzurum Müftülüğü'nü ziyaret ettiler.

Kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını Filistin'e bağışlayan minikler, Filistin'de yaşanan zulmün durmasını istediklerini söyl​​​​​​​ediler.

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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Erzurum Şubesi adına miniklerin yaptığı bağışı kabul eden Müftü Dr. Rüstem Can, "Çocuklarımızın küçük kalplerinde yaşattıkları büyük duygular bizleri gururlandırıyor" dedi.

Küçük çocuklardan alkışlanacak hareket

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