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Küçük çocuk sokak röportajında insanlık dersi verdi: Her şeyde kendini iyi sanan ama hiçbir şey beceremeyenler

Sokak röportajında konuşan bir çocuğun söyledikleri sosyal medya gündem oldu. 

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 12:46
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Küçük çocuktan insanlık dersi

Küçük çocuk sokak röportajında insanlık dersi verdi: Her şeyde kendini iyi sanan ama hiçbir şey beceremeyenler
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Editör: Gülsüm Acıyan 

Masadakiler TV adlı YouTube kanalının küçük bir çocukla yaptığı röportaj sosyal medyada gündeme oturdu. 

Sokak röportajında konuşan çocuk, en gıcık olduğu insan tipinden bahsederken adeta kendine 'Adam olacak çocuk' dedirtti.

Sokak röportajında konuşan çocuk, "Böyle kendini bir şey zannedenler var ya hani böyle her şeyde kendini iyi sanan ama hiçbir şey beceremeyenler. Onlara çok sinir oluyorum." diye konuştu. 

"HER ŞEYDE KENDİNİ İYİ SANAN AMA HİÇBİR ŞEY BECEREMEYENLER"

Çocuğun konuşması şöyle: 

"En gıcık olduğum insan tipi; böyle kendini bir şey zannedenler var ya hani böyle her şeyde kendini iyi sanan ama hiçbir şey beceremeyenler. Onlara çok sinir oluyorum. Bir de şöyle insanlar var; Çok pahalı böyle zenginim diye hava atıyor. Beyni anca laf sokmaya falan yetiyor. Böyle hiçbir şey bilmiyor onlara sinir oluyorum." 

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