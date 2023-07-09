Küçük çocuktan sokak hayvanlarına zulmedenlere ders gibi cevap

İki çocuk arasında yaşanan hayvanlara karşı şiddet tartışmasında, erkek çocuğun kıza verdiği cevaplar takdir edilirken, sözlerin adeta ders niteliğinde olduğu yorumları yapıldı.

Küçük çocuktan sokak hayvanlarına zulmedenlere ders gibi cevap

Günlük yaşamda sıkça karşılaştığımız görüntülerin arasında hayvanlara karşı zulüm geliyor. Bu zulüm bazen sokak kedi ve köpeklerine, bazen bir ineğe bazen de bir koyuna karşı olabiliyor.

Meclisten hayvan hakları yasası çıkmasına ve ağır hükümler barındırmasına rağmen, hayvanlara işkence sürüyor.

Uzmanlara göre hayvanlara işkence edenlerin şiddet eğilimi çocukluk çağında başlıyor. İşte tam da bu konuda uzmanlar uyarıyor, şiddeti önlemenin yolu aileden başlıyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir video da çocuk yaştaki eğilimin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Biri erkek diğeri kız, iki çocuk arasında yaşanan tartışma, bir köpeğin kuyruğuna basılması sonrası ortaya çıkıyor.

Erkek çocuğun kız çocuğa söyledikleri ise adeta ders niteliğinde olarak değerlendiriliyor. Küçük çocuk, bilerek köpeğin kuyruğuna basan kıza, ‘‘sen köpeğin kuyruğuna basıyorsun bilerek. Bu nasıl hayvanseverlik? Senin köpeğin diye canını yakamazsın’’ ifadelerini kullandı.

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Sosyal medya kullanıcısı Burak Arslan o anları paylaşırken farklı bir noktaya değinerek, ‘’Evlat gibi evlat! İşte size sorun ve çözümün aynı videoda olduğu müthiş bir örnek.. Çocuklarımızın arasındaki bu tartışma eğer rehabilite edilmezse, kızımız tüm büyüme sürecinde köpeklerden ve onu koruyanlardan nefret edecek. Oysa ki; biz bu durumun birebirini deneyimledik. Çocuk yaşta hayvana karşı yanlış tutumu olan birey adayı doğru şekilde, öfkeyle değil sevgi verilerek eğitildiğinde, hayvan koruyucusu oluyor. Videoyu dikkatli izleyin. Kızımızın sorunu aslında köpekle değil. Muhtemelen oyun oynarken ki bir anlaşmazlık “köpek” üzerinden cezalandırmaya gitmiş. Muhtemelen “erkek çocuğumuzun” köpeğe olan zaafını küçük kızımız biliyor.. Bu sebeple de onu “köpeği” ile cezalandırıyor. Ne kadar tanıdık bir senaryo değil mi? Velhasıl, bu kızımıza kızdığımız an bu sorunu çözümsüz kılıyoruz. Çocuk, bir hareket kopyalayıcıdır. Onu eğitmeyen toplum ona kızamaz. Erkek çocuğumuzun ise gösterdiği refleks inanılmaz bir vicdan ve merhametin göstergesi. Hele “Senin diye canını yakamazsın” sözünü bir “Erkek çocuğundan” duymak. Onur verici. Küçük kızımızın rehabilitasyonu için elimizden geleni yapmak isteriz. Bir kız çocuğunu değiştirirsek, dünyayı değiştirebiliriz. Çünkü bir kız çocuğu öğrendiğini çocuğuna öğretir’’ ifadelerini kullandı.

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