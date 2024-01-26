Küçük esnafı dev marketlerle rekabet edebilir hale getirdi

Online tedarik platformu ToptanTR, büyüme ivmesini devam ettiriyor. Yüzde 200’ün üzerinde büyüme ile 1 milyar TL iş hacmine ulaşan firma, 922 ilçede hizmet veriyor. 80 bin müşteriye ulaşan şirket, son bir yılda tam 2.5 kat büyüdüğünü açıkladı.

Binlerce ürünü online sipariş yöntemiyle ülkenin her noktasına dağıtan şirket, yeni dönemde rekabette güçlü olmak için binlerce market açmaya gerek olmadığını açıkladı. Tek bir bakkal ya da markette şirketin uyguladığı uygun fiyat ve kaliteli ürün seçenekleriyle indirim marketleriyle rekabet edebilecek seviyeye geldi.

Şirketin hedefi 100 bin perakendeciye ulaşarak 250 bin üye işletmeyi ToptanTR.com ekosistemine dahil etmek. ToptanTR.com Kurucusu ve Genel Müdürü Sezgin Şener, 20 milyon dolarlık depo yatırımı yapacaklarını da vurguladı. Bir tedarik platformu olarak siparişleri en kısa sürede ve en sağlam şekilde ulaştırılmasını hedeflediklerini açıklayan Şener, “Tam otomasyonlu depo sistemi kurarak robotlu sipariş hazırlama süreçlerine dahil olacağız. Böylece üç iş günü olan teslimat süremizi iki iş gününe düşüreceğiz” diye konuştu.

YEREL ÜRETİCİLERE REKABET İMKANI SAĞLAYACAK

Vatandaşların bakkalların pahalı olduğunu düşündüğüne dikkat çeken Şener, “Aynı zamanda bakkallarda ürün çeşitliliği de azdı. Bu noktada devreye girerek üretici ile perakendeciye aracısız buluşturmaya devam ediyoruz” ifadesini kullandı. Şener, B2B pazaryeri projesiyle ülkedeki yerel üreticiler ve perakendecileri kolayca buluşabileceklerini vurguladı. Şener, yerel üreticilere küresel üreticiler karşısında rekabet imkanı sağlayacağına dikkat çeken Şener, proje, ToptanTR’nin sürdürülebilir ve geleceğe dönük anlayışı ile yerel ekonomilerin kalkınmasına önemli katkı sağlayacağını da ifade etti. Şener, geliştirdikleri SuperApp sayesinde bir adım öne çıkacaklarına dikkat çekerek, perakendecilerin her türlü ihtiyacını karşılayabileceğini söyledi.

İŞLEM HACMİ 1 MİLYAR TL

Performans rakamlarını da değerlendiren Şener, 2022’de 62 bin adet perakendeciye ulaştıklarını ifade etti. Yüzde 200’ün üzerinde büyüme ile 1 milyar TL’lik iş hacmine ulaştıklarını anlatan Şener, 10 bin iş ortağına eğitim verdiklerini açıkladı. Tüm Türkiye’de 922 ilçeye ulaştıklarını söyleyen Şener, en çok tercih edildikleri illerin başında İstanbul, İzmir, Hatay, Antalya, Çanakkale, Ankara, Balıkesir, Konya, Bursa ve Kocaeli olduğunu belirtti.

Üye işletme sayılarını da açıklayan Şener, “27 bin 352 üye ile bakkallar oldu. Bakkalları 22 bin 687 üye ile marketler, 2 bin 920 ile eczaneler, bin 986 ile otel, restoran ve cafe işletmeleri, bin 843 ofis ve işyeri ile 1508 tekel bayileri izledi. Benzin istasyonları, kuruyemişçi ve büfe perakendecilerimiz arasında öne çıktı. Parfümeri, berber, kuaför, güzellik salonu ve kantin işletmeler de üyelerimiz arasında” diye konuştu.

ÇEVREYE DUYARLILIK ÖN PLANDA

Kadın istihdam oranının ise son üç yıldan itibaren yüzde 50’yi aştığını ve 2022 sonunda yüzde 65’e yükseldiğini belirten Şener, kadın istihdam oranında yüzde 60’ın altına inmemeye kararlı olduklarını vurguladı. Firma olarak çevreye değer verdiklerini söyleyen Şener, doğada bozulmayan plastik, naylon ve benzeri malzemeleri ofisten depoya kadar tüm iş süreçlerinden çıkardıklarını ifade etti. Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında geri dönüştürülebilir ve doğada çözünebilir malzemelere geçtiklerini söyleyen Şener, araç filolarında ise elektrikli araçlara dönüşümü tamamladıklarını da anlattı.