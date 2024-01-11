Küçük esnafın suçu ne? Bankalar pos makinesinden her ay 1 milyar lirayı cebine indiriyor

Türkiye Gazetesinden Kaan Zenginli’nin haberine göre, cebimizdeki paraların her geçen gün değerini kaybetmesi yüzünden artık vatandaşların çoğu yanında nakit paradan ziyada kredi veya banka kartı taşıyor.

Zincir market ve süper marketlerin küçük esnafı iyiden iyiye silikleştirmesi ile zaten zor zamanlar yaşayan esnaflar birde nakit para yerine kredi kartı kullanımının zorluğunu yaşıyor.

Yapılan bir alışverişi bir gün sonrasında hesabına çekmek isten esnaf, bankaya yüzde 2 ila yüzde 5 oranında bir komisyon ödemek zorunda.

Bu komisyonu ödemek istemeyen esnaflar ise en erken bir ay sonra paralarını hesaplarına alabiliyor. Bunların yanı sıra birde bankalar kullanılan pos makinelerinden her ay 250 lira ila 700 lira arasında bakım onarım parası alıyor.

Fakat esnaflar bu bakım ve onarımın hiçbir sorun olmadığında da alındığını ifade edip şu sözleri sarf ediyor, “Zaten bu makineler garantili, bozulduğunda ise servis gelip ekstra ücret talep edebiliyor. Hiçbir arıza olmadığı takdirde bile alınan bu ücretleri anlamıyoruz.

Eskiden bu ücretleri iade olarak alabiliyorduk, şimdilerde bu da kalktı. Marketler karşısında ezilen küçük esnaf bir de bu ekstra ücretler altında eziliyor.”

ARIZA OLMAMASINA RAĞMEN BANKALAR 1 MİLYAR LİRA PARA KAZANIYOR

Türkiye’de 2 milyon 255 bin POS cihazının olduğu biliniyor. Bu hesapla bankalar pos makinelerinden aylık 1 milyar 127 milyon 500 bin Türk lirası kazanıyor.

KOMİSYONLAR CABASI

Bankaların yüzde 4’lerin üzerinde komisyon almasının herkese zarar verdiğini ifade eden TESK Başkanı Bendevi Palandöken, “Kredi kartı komisyon oranları yüzde 0,74’ten yüzde 4’lerin üzerine kadar çıktı. Bu da hem esnafa hem de vatandaşa zarar. Çünkü esnaf artık kesintiler yüzünden kredi kartı ile yapılan ödemeleri kabul edemiyor.

Vatandaşta da nakit sıkıntısı var. Esnafın veresiye defterleri yeniden açıldı. Esnafımız veresiye defteri ile âdeta vatandaşın faizsiz bankası konumunda. Ancak fiyatlar günlük değiştiği için esnafımız sattığı ürünün yerine yenisini koyamıyor.

Esnafın yükünü hafifletmek için bankalar kredi kartı komisyon oranlarını düşürmeli” şeklinde konuştu.

KOMİSYONLARA STANDART GETİRİLMELİ

Komisyonlar yüzünden kredi kartı ile ödeme almak istemeyen küçük esnaf ile vatandaşların karşı karşıya geldiğini belirten Palandöken, esnafın artık iş yapamaz hale gelmeye başladığını belirtip yapılması gerekeni şu şekilde açıkladı:

"Şayet esnaf aradaki farkı müşterisine yansıtırsa da vatandaşın alım gücü zaten düşük olduğu için iyice iş yapamaz hâle gelir. Bu durumda yapılması gereken kredi kartı faiz oranlarına ve POS komisyon oranlarına standart getirilmeli”