Küçük kedinin fiyatı belli oldu. Direksiyona geçen inmek istemiyor

Ford Puma, dikkat çekici modifikasyonlarla yenilendi. Dış görünümde radikal değişiklikler göze çarpmasa da, yan hava girişlerindeki sis farlarının kaldırılması ve krom detayların çıkarılması gibi ince ayarlar yapıldı.

Ford ambleminin daha vurgulu hale getirildiği renkli ızgara, aracın karakteristik yüzünü güçlendiriyor.

Ön farların yeniden tasarlanmasıyla modern bir ifade kazanan Puma, arka stop lambalarında ise sadeliğini koruyor.

İç mekanda, dikey koldan arındırılmış ve altı düzleştirilmiş direksiyon, sürücüye daha sportif bir hissiyat sunuyor. Multimedya deneyimi, 8 inçten 12,8 inçe genişletilen ekran boyutuyla zenginleştirildi ve buna ek olarak 12 inçlik dijital bir kokpit ekranı entegre edildi.

Klima havalandırma ızgaraları, bilgi ve eğlence sisteminin üst kısmına yerleştirilerek ergonomi ve estetik bir bütünlük sağlandı. Sesli kontrol sistemi, kullanıcıya 15 Avrupa dilinde komut verme esnekliği sunarken, doğal konuşma dilindeki komutları da başarıyla algılıyor.

TÜRKİYE'DE VERGİLER FİYATINI UÇURACAK

Yenilenen Puma, 1.0 litrelik 3 silindirli EcoBoost hibrit motor seçeneğiyle ve üç farklı güç seviyesinde (125/155/160 HP) piyasaya sürülecek. Almanya’da Titanium modelinin başlangıç fiyatı 27 bin 400 Euro (946 bin TL) iken, en üst seviye Puma ST modeli için 35 bin 900 Euro’ya (1 milyon 239 bin TL) kadar çıkıyor.

Türkiye'de bu fiyatlara yüksek miktarda vergiler de eklenecek. Titanium modelinin 2 milyon TL'ye ST modeli için 2 milyon 500 bin TL sırını geçeceği tahmin ediliyor. Almanya fiyatlarında bile yapılan iyileştirmelerle birlikte, belirtilen fiyatların üzerine çıkacağı öngörülüyor.