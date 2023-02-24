Küçük kız deprem bölgesindeki Mehmetçiklere İzmir Marşı'nı söyledi. Mehmetçikler sessizce küçük kızı dinledi

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerde tüm Türkiye birlik oldu. Milyonlarca vatandaşla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri de deprem bölgesinde canla başla çalıştı.

Sosyal medyada yayınlanan bir video ise kısa sürede çok kez izlendi. Söz konusu görüntüde küçük bir kız çocuğunun askerlere İzmir Marşı söylediği görüldü.

Askerlerin karşısında İzmir Marşı'nı söyleyen küçük kız izleyenler tarafından beğeni topladı. Asker de küçük kızın performansını ses çıkartmadan dinledi.

İşte küçük kızın söyledi İzmir Marşı'nın sözleri:

İzmir'in dağlarında çiçekler açar

İzmir'in dağlarında çiçekler açar

Altın güneş orda sırmalar saçar

Altın güneş orda sırmalar saçar

*****

Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar

Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar

Yaşa Mustafa Kemal Paşa! Yaşa!

Adın yazılacak mücevher taşa

Yaşa Mustafa Kemal Paşa! Yaşa!

Adın yazılacak mücevher taşa

*****

İzmir'in dağlarında oturdum kaldım

İzmir'in dağlarında oturdum kaldım

Şehit olanları deftere yazdım

Şehit olanları deftere yazdım

Öksüz yavruları bağrıma bastım

Öksüz yavruları bağrıma bastım

Kader böyle imiş ey garip ana!

Kanım feda olsun canım vatana

*****

Kader böyle imiş ey garip ana!

Canım feda olsun güzel vatana

Yaşa Mustafa Kemal Paşa! Yaşa!

Adın yazılacak mücevher taşa.

Yaşa Mustafa Kemal Paşa! Yaşa!

Adın yazılacak mücevher taşa.