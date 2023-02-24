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Küçük kız deprem bölgesindeki Mehmetçiklere İzmir Marşı'nı söyledi. Mehmetçikler sessizce küçük kızı dinledi

Küçük bir kız çocuğu, deprem bölgesinde görev yapan Mehmetçiklere İzmir Marşı'nı söyledi. Küçük kızın İzmir Marşı performansı izleyenlerden tam not alırken, Mehmetçiklerin ses çıkartmadan marşı dinlemesi dikkat çekti.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 09:13
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Küçük kız deprem bölgesindeki Mehmetçiklere İzmir Marşı'nı söyledi

Küçük kız deprem bölgesindeki Mehmetçiklere İzmir Marşı'nı söyledi. Mehmetçikler sessizce küçük kızı dinledi
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Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerde tüm Türkiye birlik oldu. Milyonlarca vatandaşla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri de deprem bölgesinde canla başla çalıştı.

Sosyal medyada yayınlanan bir video ise kısa sürede çok kez izlendi. Söz konusu görüntüde küçük bir kız çocuğunun askerlere İzmir Marşı söylediği görüldü.

Askerlerin karşısında İzmir Marşı'nı söyleyen küçük kız izleyenler tarafından beğeni topladı. Asker de küçük kızın performansını ses çıkartmadan dinledi.

İşte küçük kızın söyledi İzmir Marşı'nın sözleri:

İzmir'in dağlarında çiçekler açar
İzmir'in dağlarında çiçekler açar
Altın güneş orda sırmalar saçar
Altın güneş orda sırmalar saçar

*****
Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar
Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar
Yaşa Mustafa Kemal Paşa! Yaşa!
Adın yazılacak mücevher taşa
Yaşa Mustafa Kemal Paşa! Yaşa!
Adın yazılacak mücevher taşa

*****
İzmir'in dağlarında oturdum kaldım
İzmir'in dağlarında oturdum kaldım
Şehit olanları deftere yazdım
Şehit olanları deftere yazdım
Öksüz yavruları bağrıma bastım
Öksüz yavruları bağrıma bastım
Kader böyle imiş ey garip ana!
Kanım feda olsun canım vatana

*****
Kader böyle imiş ey garip ana!
Canım feda olsun güzel vatana
Yaşa Mustafa Kemal Paşa! Yaşa!
Adın yazılacak mücevher taşa.
Yaşa Mustafa Kemal Paşa! Yaşa!
Adın yazılacak mücevher taşa.

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