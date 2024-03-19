Küçük kıza araç çarptı. Yavrucak metrelerce havalandı

Kaynak: İHA
Küçük kıza araç çarptı. Yavrucak metrelerce havalandı
Sultanbeyli’de annesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki kız çocuğuna otomobil çarptı. Feci kaza ise bir bir iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansırken, metrelerce havalanan kız çocuğu yere çakıldı.

Korkunç kaza, akşam saatlerinde Sultanbeyli’de Battalgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Ccadde üzerinde annesi ve kardeşiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki A. M. Ş.’ye cadde üzerinde otomobil çarptı. Çarpmanın etkisile minik kız çocuğu metrelerce havalanarak yere çakıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri minik kız çocuğuna ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek hastaneye kaldırırken, sürücü kaçtı. Çalışma başlatan polis ekipleri, sürücü G.D.'yi gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

MAHALLE SAKİNİ İSYAN ETTİ

Kazayla ilgili konuşan mahalle sakini Muhammed Yavuz, “Biz de bu mahallede yaşıyoruz, kazayı duyar duymaz büyük bir üzüntü duyduk. İşlek cadde, çoluk çocuk annesinden kaçıyor. Böyle kötü bir durumla karşılaşıyoruz. Benim de kız çocuğum var. Çocuğun durumu ağır, inşallah iyileşir. Buna bir 'dur' demek lazım. Her gün haberlerde görüyoruz. Caddeye bir kasis mi olur, hız engelleyici mi olur ya da trafik lambası mı olur... Yetkililerin buna bir 'dur' demesi lazım.” diye konuştu.

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