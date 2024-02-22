Küçük kızın ekmek parasını çalıp kaçtı. Bu nasıl insafsızlık

Kaynak: DHA
Küçük kızın ekmek parasını çalıp kaçtı. Bu nasıl insafsızlık
İstanbul Sultangazi'de insafsızlığın böylesi dedirten olay...Kapkaççı İstanbul'da 10 yaşındaki çocuğun ekmek parasını çalıp, kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

İstanbul Sultangazi'de yaşanan kapkaç olayı 'yok artık bu da mı yapılır' dedittirdi. 10 yaşlarında bir kız çocuğu fırına ekmek almak için giderken, bir kapkaççının saldırısına uğradı. Kapkaççı küçük kızın evine almak için hazırladığı parayı çaldı. Güvenlik kamerası da olayı saniye saniye kaydetti.

Sultangazi'de ekmek almak için oturduğu sokaktaki fırına yürüyen küçük kızı bir kapkaççı takibe aldı. Küçük kızın peşinden yürüyen kapkaççı bir anda kıza saldırdı. Parayı alan hırsız olay yerinden kaçarken, küçük kiz da neye uğradığını şaşırdı.

GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

Olay 18 Şubat 2024'te Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde yaşandı. Evinden ekmek almak için çıkan küçük kız, yaşadığı sokaktaki fırına yürürken sırt çantalı hırsız kızı takip etti. Kızın arkasından yaklaşan hırsız, elinde tuttuğu parayı çalarak, koşarak olay yerinden kaçtı. Hırsızlık anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"EKMEK ALMAYA FIRINA GELİYORMUŞ"

Olay sonrasında yaşananları anlatan fırıncı Hasan Tilkici, "Ben kızın elinden para alındığını duydum, geldi yanımıza ağlayarak. Babasını çağırdık olayı anlattık. Kızın elinde 50 lira varmış. Arka sokaklara doğru da kaçmış, uzun boylu bir çocuk. Çok korkmuş, olay sonrasında ağladı. Bizim fırına ekmek almaya geliyordu. 10-11 yaşında bir kız çocuğu, ailesini çağırdık, ağabeyi ve babası geldi, teslim ettik kızımızı." dedi.

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