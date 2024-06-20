Küçük kızın gücünün tükendiği anda yetişti. Salda gölünün ortasında can pazarı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Küçük kızın gücünün tükendiği anda yetişti. Salda gölünün ortasında can pazarı

Salda Gölü'nde bir vatandaş, bindiği şişme oyuncak atın rüzgar ve dalgaların sürüklediği küçük kızı karavanındaki kanosu ile 2 bin metre kürek çekerek kurtardı. Heyecan ve korku dolu o anlar, saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Burdur'un Yeşilova ilçesinde Bulunan Salda Gölü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Salda Köyü'nden dayısı ve kuzenleri ile birlikte geldiği Doğanbaba köyü Orman plajında göle giren 9 yaşındaki Ayşe Sıla G.'nin bindiği şişme at, rüzgar ve dalgaların etkisiyle gölün ortasına doğru sürüklenmeye başladı.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edilirken, gölün karşı kıyısında bulunan Halk Plajı'ndan bot ile hareket eden AFAD ve cankurtaran ekipleri gölde sürüklenen kızı aramaya başladı.

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O esnada karavanıyla birlikte plajda tatil yapan Gökhan Aslan yanında bulunan kanosunu alarak kızı kurtarmak için bir cankurtaran ile göle açıldı. Pelerinsiz kahraman Gökhan Aslan, yaklaşık 2 bin metre kadar kürek çekmesinin ardından boğulmak üzere olan küçük kıza ulaşarak kurtardı.

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Gökhan Arslan ve Ayşe Sıla G.'nin döndüğünü gören sahildeki vatandaşlar büyük bir sevinç yaşayarak Arslan’ı alkışladılar. Sahile çıkarıldıktan sonra ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan küçük kız, fazla su yuttuğu ve uzun süre boyunca suda kaldığı için hipotermi geçirme riski bulunduğundan fazla bekletilmeden ambulans ile Yeşilova Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Ayşe Sıla G.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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KORKU DOLU ANLARI ANLATTI

Yaptıklarıyla küçük bir kızın hayatını kurtaran ve herkesin takdirini kazanan Gökhan Aslan, korku dolu anları anlattı.

Aslan, sosyal medya hesabına içerik üretmek için karavanı ile Salda Gölü'nde bulunduğunu ve küçük kızın sürüklendiğini görünce hemen harekete geçtiğini belirterek, “Daha önce buraya 2-3 defa kampa gelmiştim. Bu sefer karavanımla geldim. Normalde gölün karşı tarafındaydım. Dün karavanımın elektrik aksamı bozulunca bunda bir hayır olduğunu düşünerek buradaki işletmenin olduğu bölüme geldim. Bugün de gölde yüzdükten sonra yemek yediğim esnada çocuğun gölde oynadığını görmüştüm. Daha sonra birileri bağırınca rüzgarın çocuğu sürüklediğini öğrendim” dedi.

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Konuşmasının devamında küçük kızı kurtarmak için gelen giden kimsenin olmadığını fark ettiğini belirten Aslan, “Yanımda bulunan şişme botum aklıma geldi. Onu alıp tam göle girerken bir cankurtaran arkadaş daha geldi yanımda. Onunla beraber kurtarmaya gittik. Baya açıldık ama çocuğu bir türlü göremedik. O an çok kötü oldum ben üzüldüm baya. Şişme ata iyice yakınlaşınca çocuğun neredeyse suya batmak üzere olduğunu gördük. “Yetişin” diye bağırıyordu. Onu öyle görünce daha çok etkilendim. Arkadaşla hemen çocuğu kurtardık. Sağ salim teslim ettik” ifadelerini kullandı.

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Aslan, yaşananların tamamen şans işi olduğunu belirterek, “Allah beni bu tarafa gönderdi diye düşünüyorum. Yani ona hayra yoruyorum. Gölün tam ortasına gitmişti hatta ortasını da geçmişti neredeyse. Rüzgar oraya kadar sürüklemiş. Bende botumla kürek çekerek oraya kadar gittim. Cankurtaran arkadaşta benimle geldi. Gittik, aldık, geldik. Ama buraya bir can kurtaran lazım. Arkadaş öbür taraftan dolanıp geldi buraya kadar. Ben botumla burada olmasam kimsenin elinden bir şey de gelmezdi. Çünkü yüzülerek gidilecek bir mesafe değildi” diye konuştu.

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