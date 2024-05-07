Küçük kızına şiddet uygulayan anne konuştu: Nedeni ısrarla meyve suyu istemesiymiş

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde bağlı Atakent Mahallesi'nde cadde üzerinde yürüyen E.V., 10 yaşındaki kızı T.E.V.’e şiddet uyguladığı iddiasıyla çevredeki yurttaşların tepkisini çekti.

"ALIN SİZİN OLSUN" DEDİ!

Anne ile yurttaşlar arasında çıkan tartışmada anne, "Bebek değil, 10 yaşında" sözleriyle kendisine tepki gösteren çevredekilere bağırmaya başladı.

Yurttaşların, "Önce git tedavi ol, kızı böyle köşeye sıkıştırma" ifadeleri üzerine anne, "Alın sizin olsun" diyerek, arkasını dönüp olay yerinden uzaklaşmaya başladı.

Anne, daha sonrasında ise çevredekilerin tepkileri üzerine geri döndü.

Küçük kızın korku dolu anları ve yaşanan tartışma, cep telefonu kamerasına yansıdı.

BAĞIRDIĞINI AMA DARP ETMEDİĞİNİ SÖYLEDİ!

Emniyet ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülen anne ve kızın, "T.E.V.'nin ısrarla meyve suyu istemesi üzerine annesinin almadığı, annesinin kızıp bağırdığı ancak darbetmediği" şeklinde ifade verdikleri kaydedildi.

İfadelerinin ardından serbest bırakılan anne E.V. hakkında adli işlem başlatıldı.