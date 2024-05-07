Küçük kızına şiddet uygulayan anne konuştu: Nedeni ısrarla meyve suyu istemesiymiş

Kaynak: DHA
Küçük kızına şiddet uygulayan anne konuştu: Nedeni ısrarla meyve suyu istemesiymiş
Küçükçekmece’de, yol ortasında kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla çıkan tartışmada, kendisine tepki gösterenlere "Alın sizin olsun" diyen anne ve kızı ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Annenin ifadesinde, kızının ısrarla meyve suyu istemesi üzerine kızıp bağırdığı ancak darbetmediğini söylediği öğrenildi.

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde bağlı Atakent Mahallesi'nde cadde üzerinde yürüyen E.V., 10 yaşındaki kızı T.E.V.’e şiddet uyguladığı iddiasıyla çevredeki yurttaşların tepkisini çekti.

"ALIN SİZİN OLSUN" DEDİ!

Anne ile yurttaşlar arasında çıkan tartışmada anne, "Bebek değil, 10 yaşında" sözleriyle kendisine tepki gösteren çevredekilere bağırmaya başladı.

Yurttaşların, "Önce git tedavi ol, kızı böyle köşeye sıkıştırma" ifadeleri üzerine anne, "Alın sizin olsun" diyerek, arkasını dönüp olay yerinden uzaklaşmaya başladı.

Anne, daha sonrasında ise çevredekilerin tepkileri üzerine geri döndü.

Küçük kızın korku dolu anları ve yaşanan tartışma, cep telefonu kamerasına yansıdı.

BAĞIRDIĞINI AMA DARP ETMEDİĞİNİ SÖYLEDİ!

Emniyet ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülen anne ve kızın, "T.E.V.'nin ısrarla meyve suyu istemesi üzerine annesinin almadığı, annesinin kızıp bağırdığı ancak darbetmediği" şeklinde ifade verdikleri kaydedildi.

İfadelerinin ardından serbest bırakılan anne E.V. hakkında adli işlem başlatıldı.

İlgili Haberler
Kızını sokak ortasında önce darp etti sonra bırakıp gitti. Nasıl annesin sen ya?
Son Haberler
Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı Gündem
Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı
Özgür Özel ile görüştü: İYİ Parti'den istifa eden Bahadır Erdem CHP'ye katılıyor Siyaset
Özgür Özel ile görüştü: İYİ Parti'den istifa eden Bahadır Erdem CHP'ye katılıyor
Çakala çarpan motosiklet zincirleme kazaya neden oldu: 6 yaralı Yaşam
Çakala çarpan motosiklet zincirleme kazaya neden oldu: 6 yaralı
Guterres: Refah'a kara saldırısı kabul edilemez Dünya
Guterres: Refah'a kara saldırısı kabul edilemez
Nikah töreninde duaya 'resmi daire' engeli: Önce mikrofonu aldı sonra müzik açtırdı Gündem
Nikah töreninde duaya 'resmi daire' engeli: Önce mikrofonu aldı sonra müzik açtırdı
Yaşlı kadın TIR’ın altında kalarak can verdi Yaşam
Yaşlı kadın TIR’ın altında kalarak can verdi