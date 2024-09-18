"Küçük Prens" İstanbul'a geliyor: Tiyatro ve akrobasi şovu başlıyor

Biletinial, dünya klasiği "Küçük Prens"in İstanbul'da sahneye konulacak uyarlaması için biletleri satışa çıkardı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Paris, Sidney ve Dubai gibi şehirlerde kapalı gişe oynayan ve Broadway'de bir sezon sahnelenen prodüksiyon, 21 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

80. yayın yılını kutlayan bu eşsiz prodüksiyon, tiyatro performansları, dans, hava akrobasisi ve video haritalama teknolojileri ile izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunacak.

Dünya genelinde 200 milyonun üzerinde satış rakamına ulaşan ve 250'den fazla dile çevrilerek en çok çevrilen ikinci kitap unvanına sahip olan "Küçük Prens"in bu sahne uyarlaması, Broadway Entertainment Group tarafından hayata geçiriliyor. Gösterinin yönetmenliğini ve koreografisini Anne Tournie üstlenirken, opera metninin uyarlaması ise Chris Mouron tarafından yapılmış. Mouron aynı zamanda Tournie ile ortak yönetmen olarak da görev alıyor.

Gösterinin orijinal müziği Terry Truck tarafından bestelenirken, koreografi asistanlığını Noellie Bordelet, video tasarımını Marie Jumelin, kostüm tasarımını Peggy Housset, aydınlatma tasarımını Stephane Fritsch, ses tasarımını ise Tristan Viscogliosi üstleniyor. Video projeksiyon tasarımında Etienne Beaussart, saç ve makyajda Carmen Arbues Miro ve dekor tasarımında Aureelie Gandilhon'un imzası bulunuyor.