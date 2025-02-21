Küçük sanayi kavşağında kaza: 5 yaralı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Küçük sanayi kavşağında kaza: 5 yaralı

Tokat'ta 5 kişinin yaralandığı kaza araç içi kamerasına yansıdı.

Tokat /Bayram Kale

Tokat’ın Erbaa ilçesinde otomobil ile CİP’in çarpıştığı kazada 5 kişi yaralanırken, kaza anı araç içi kamerasına yansıdı.

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Kaza 20.30 sıralarında Erbaa ilçesi sanayi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre E. K. idaresindeki 60 EJ 151 plakalı otomobil ile R. V. yönetimindeki 10 ACS 117 suziki markalı cip çarpıştı.

Meydana gelen kazada sürücüler ile M.S.Ö, A.K. ve H.Ü. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansta Erbaa devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza araç içi kamerasına yansıdı

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