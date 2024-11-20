Küçükçekmece'de ağır hasarlı bina tahliye edildi

İstanbul Küçükçekmece'de İnönü Mahallesi 3'üncü Özgür Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın bodrum katındaki iş yerinin kolonlarında 17 Ekim Pazar günü patlama oldu.

İş yeri sahibinin çatlama ve eğilmelerin ardından üst kattaki ev sahiplerine haber vermesiyle Küçükçekmece Belediyesi ekipleri çağırıldı.

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Binayı incelemeye gelen ekipler, yapılan testlerin ardından binanın ağır hasarlı olduğunu belirleyerek tahliye kararı verdi. 24 yıllık binada yaşayanlar kısa sürede evlerini eşyalarını alamadan tahliye etti.

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Bodrum katında gerçekleştirilen geçici güçlendirme çalışmasının ardından daire sahiplerine eşyalarını boşaltmaları için bugün izin verildi. Bina çevresinde güvenlik önlemi alınken ev sahipleri vinç yardımıyla eşyalarını taşımaya başladı.