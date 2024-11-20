Küçükçekmece'de ağır hasarlı bina tahliye edildi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Küçükçekmece'de ağır hasarlı bina tahliye edildi

Küçükçekmece'de pazar günü kolonları patladığı için binada inceleme başlatılmıştı. Ağır hasarlı olduğuna karar verilen 5 katlı bina tahliye edilmeye başlandı.

İstanbul Küçükçekmece'de İnönü Mahallesi 3'üncü Özgür Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın bodrum katındaki iş yerinin kolonlarında 17 Ekim Pazar günü patlama oldu.

İş yeri sahibinin çatlama ve eğilmelerin ardından üst kattaki ev sahiplerine haber vermesiyle Küçükçekmece Belediyesi ekipleri çağırıldı.

​​​​​​​

Binayı incelemeye gelen ekipler, yapılan testlerin ardından binanın ağır hasarlı olduğunu belirleyerek tahliye kararı verdi. 24 yıllık binada yaşayanlar kısa sürede evlerini eşyalarını alamadan tahliye etti.

​​​​​​​

Bodrum katında gerçekleştirilen geçici güçlendirme çalışmasının ardından daire sahiplerine eşyalarını boşaltmaları için bugün izin verildi. Bina çevresinde güvenlik önlemi alınken ev sahipleri vinç yardımıyla eşyalarını taşımaya başladı.

Küçükçekmece'de ağır hasarlı bina tahliye edildi

Son Haberler
Erzurum'da "Kırk Pencereli Mağaralar" ilgi çekiyor
Erzurum'da "Kırk Pencereli Mağaralar" ilgi çekiyor
Ulu orta süs havuzuna tuvaletini yaptı
Ulu orta süs havuzuna tuvaletini yaptı
Lautaro Martinez, Maradona'yı yakaladı
Lautaro Martinez, Maradona'yı yakaladı
Brezilyalı opera sanatçısı Bruno De Sa İzmir'de sahne alacak
Bruno De Sa İzmir'de sahne alacak
Ayliz Duman’ın ergenlik fotoğrafı ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamıyor
Ayliz Duman’ın ergenlik fotoğrafı ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamıyor