Küçükçekmece’de aydınlatma direği kabusu yaşattı

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Küçükcekmece’de akıl almaz bir kaza yaşandı. Sokakta internet alt yapısını yapan bir işçi yaslandığı aydınlatma direği biranda devrildi. Direk 6 katlı binanın birinci katında bulunan daireni penceresine isabet ederken direğe yaslanan işçi bir anda neye uğradığını şaşırdı.

Olay, 2 Mayıs'ta saat 17.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Kosova Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yapılan internet altyapısı çalışmaları sırasında işçilerden birinin yaslandığı aydınlatma direği devrildi. Direk, 6 katlı binanın 1'inci katında bulunan dairenin camını kırarak içeri girdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile direk camdan çıkartılarak yerine bırakıldı. Daire camında hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

'NE OLDUĞUNU ANLAMADIK'

Daire sakini "Çocuklar iş yaparken, merdivenleri var, her şeyleri var, biri yorulunca direğe dayanıyor. Direk de bizim cama, üzerimize geliyor. Allaha şükür kendi canlarımıza bir şey olmadı. Olan cama oldu, o kadar da olsun. Camın halini gördünüz zaten. Ne olduğunu anlamadık, şaşırdık kaldık" ifadelerini kullandı.

Küçükçekmece’de inanılmaz olay: Aydınlatma direği kabusu yaşattı

Küçükçekmece’de inanılmaz olay: Aydınlatma direği kabusu yaşattı

Küçükçekmece’de inanılmaz olay: Aydınlatma direği kabusu yaşattı

Küçükçekmece’de inanılmaz olay: Aydınlatma direği kabusu yaşattı

Küçükçekmece’de inanılmaz olay: Aydınlatma direği kabusu yaşattı

Küçükçekmece’de inanılmaz olay: Aydınlatma direği kabusu yaşattı

Küçükçekmece’de inanılmaz olay: Aydınlatma direği kabusu yaşattı

Küçükçekmece’de inanılmaz olay: Aydınlatma direği kabusu yaşattı

Son Haberler
CHP lideri Özel'e saldırmıştı! İlk ifadesi ortaya çıktı
CHP lideri Özel'e saldırmıştı! İlk ifadesi ortaya çıktı
Bilecik’te 2. Geleneksel Karakucak Güreş Festivali düzenlendi
Bilecik’te 2. Geleneksel Karakucak Güreş Festivali düzenlendi
Kurtulmuş'tan şehit Uzman Çavuş Önder Özen için taziye mesajı
Kurtulmuş'tan şehit Uzman Çavuş Önder Özen için taziye mesajı
Samsun’da korkunç kaza! İşçi zemine çakıldı!
Samsun’da korkunç kaza! İşçi zemine çakıldı!
Solskjaer derbi öncesi BBC'ye konuştu: Mourinho hakkında dikkat çeken sözler
Solskjaer derbi öncesi BBC'ye konuştu: Mourinho hakkında dikkat çeken sözler