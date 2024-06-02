Küçükçekmece'de bina çöktü Naci Görür İstanbul'da ürküten asıl olayı açıkladı

Küçükçekmece’de bugün sabah saatlerinde 4 katlı bir bina henüz belirlenemeyen bir sebeple çöktü. Feci olay sonucu çöken binanın altına kalan 8 kişiden 7’sinin yabancı uyruklu olduğu ortaya çıktı. 1 kişinin kendi imkanlarıyla enkaz altından çıktığı olayda, Türkmenistan uyruklu 1 kişi hayatını kaybetti.

Çöken binanın altında kalan diğer 7 kişi ise ihbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ve UMKE ekipleri tarafından kurtarıldı.

“BUGÜN BİNALAR KENDİLİĞİNDEN ÇÖKERSE YARIN DEPREMDE NE OLUR?”

Marmara depreminin gündemdeki yerini koruduğu ve deprem uzmanlarından sık sık en az 16 milyon insanın yaşadığı İstanbul’a dair uyarılar geldiği bir süreçte, Küçükçekmece ilçesinde yaşanan skandal olay, bir kez daha herhangi bir depremde mega kentte yaşanabilecek felaketi akıllara getirdi.

Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Küçükçekmece’de 3 katlı bir binanın çöktüğünü belirterek, ilçenin depremde en fazla zarar görebilecek bölgelerden birisi olduğuna dikkat çekti.

Deprem esnasında deprem dalgaları ile zeminin etkileşeceğini ve üzerindeki tüm yapıları sınanacağını belirten Görür, “Bugün binalar kendiliğinden çökerse yarın depremde ne olur onu düşünemiyorum bile” ifadeleriyle tehlikenin boyutunu hatırlattı.

Kendisini asıl ürküten konunun, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkanının söyledikleri olduğunu vurgulayan Görür, İmamoğlu’nun İstanbul’da hükümet organlarıyla iş birliği halinde İstanbul’u depreme hazırlamaya hazır olduğunu söylemiş olmasına rağmen henüz daha bir anlaşmanın olmamış olması ve ciddi, planlı ve sürekli bir çalışmanın başlamamış olmasının işin düşündürücü tarafı olduğunun altını çizdi.

Görür, açıklamasının devamında, “İstanbul halkı bunu not etmeli ve can güvenliklerinin gereği gözetim, denetim ve talep etme haklarını kullanmalıdırlar” ifadelerini kullandı.

1 HAFTA ÖNCE BELEDİYE BAŞKANLARINA ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Küçükçekmece’deki bina çökmesinden sonra beklenen Marmara depremine ilişkin bir kez daha önemli uyarılarda bulunan Naci Görür, 1 hafta önce de Türkiye’deki tüm belediye başkanlarına çağrıda bulunarak, belediye başkanlarının ne yapmaları gerektiğinden bahsetmişti.

Görür, X hesabından yaptığı açıklamada kimi kentlerin deprem açısından çok tehlikeli, kimisinin ise görece daha az tehlikeli olduğunu ama hepsinin tehdit altında olduğunu belirterek, bunun Türkiye’nin tektonik özelliklerinden dolayı olduğunu vurguladı.

Kentlerde ciddi bir mikro-bölgeleme çalışmasının yapılması gerektiği, mekan kullanımı, imarı, iskanı, ve tüm fiziksel gelişimlerin bu çalışmanın verilerine göre planlamalısı gerektiğini belirten Görür, kenti tehdit eden depremi üretecek fay sisteminin bu çalışmaya göre analiz edilip kentin nasıl hasar alacağının bilimsel olarak araştırmalısı gerektiğini ifade etti.

Deprem esnasında hasar ve can kaybını kentin halk, altyapı, yapı stoku, ekosistem/çevre ve ekonomi bileşenlerinin hesaplanarak analiz edilebileceğini keydeden Görür, bu analizlerin depremden önce yapılması ve deprem esnasında bu bileşenlerin nasıl zarar göreceğinin tespit edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Görür, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Daha sonra da depremden önce zarar azaltıcı çalışmalar yapılmalıdır. Unutmayın bir kenti depreme hazırlamak ancak böyle olur. Yoksa sadece bina yenilemekle olmaz. O olsa olsa müteahhitlik projesi, rant projesi olur. Yerel yönetimlerin el değiştirdiği bu süreçte ilgililere önemle duyurulur.”