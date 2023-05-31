Küçükçekmece’de feci kaza

Küçükçekmece’de kontrolden çıkan araç ağaca çarparak takla attı. Kazada 2’si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Küçükçekmece’de feci kaza

İHA

Kaza, saat 15.15 sıralarında Küçükçekmece Atakent Mahallesi Turgut Özal Bulvarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Başakşehir istikametine giden Okan Akkaya yönetiminde 34 BCJ 767 plakalı araç, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobili önce kaldırıma ardından yol kenarındaki ağaca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araç takla atarak ters döndü. Kazada sürücü Okan Akkaya ve yanında bulunan Fatih Aksaç, İsmail Hatipoğlu, Hasan Aksoy ve Özkan Aşkın, araçta sıkışarak yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve çok sayıda ambulansa sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan 5 kişiyi uzun uğraşların sonuncu kurtarırken kazada Hasan Aksoy ve İsmail Hatipoğlu’nun durumun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

aw903402-01.jpgEkipleri yaklaşık 45 dakika sonra çıkarttıkları Hasan Aksoy’u hayatta tutabilmek için uzun süre kalp masajı yaptı. Sevk edilen yaralılardan sürücü Okan Akkaya, Fatih Aksaç, ve Özkan Aşkın’ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Ağır yaralı ve şuurları kapalı olan Aksoy ve Hatipoğlu’nun durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Kaza yapan otomobil hurdaya dönerken, aracın kaldırılmasının ardından yol açıldı.

Öte yandan itfaiye ekipleri sıkışanları çıkarttığı sırada vatandaşların araçların bırakıp film seyreder gibi izlemeleri tepkileri yol açtı. Polisin uyarısının ardından meraklı kalabalık dağıldı.
Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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