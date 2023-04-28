Küçükçekmece'de halı imalathanesindeki yangına müdahale sürüyor

Küçükçekmece'de halı imalathanesinde dün çıkan yangınla ilgili ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Küçükçekmece'de halı imalathanesindeki yangına müdahale sürüyor

Halkalı Merkez Mahallesi'nde dün Akit Medya Grubu'nun da yer aldığı 3 bloklu iş merkezinin halı imalathanesi bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına ilişkin bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Binanın giriş ve üst katlarında itfaiye ekipleri tarafından açılan pencerelerden dumanlar yükselmeye devam ederken, çok sayıda itfaiye ekibi bölgede çalışma yapıyor.

AFAD, sağlık, polis, zabıta ve ilçe belediyesi ekipleri de bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkilileri, halı imalathanesinin bulunduğu eksi 3'üncü kattaki yangının devam ettiğini bildirdi.

kucukcekmecede-hali-imalathanesindeki-yangina-mudahale-suruyor-yenicag.jpg

kucukcekmecede-hali-imalathanesindeki-yangina-mudahale-suruyor-yenicag1.jpg

Öne Çıkanlar
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Son Haberler
Ümit Özdağ'dan Erdoğan'a Soylu çağrısı: Tehdittir, görevden alın Siyaset
Ümit Özdağ'dan Erdoğan'a Soylu çağrısı: Tehdittir, görevden alın
Yılın otomobili seçilen MG4 Electric türkiye’ye geldi. İşte özellikleri ve fiyatı Teknoloji - Otomotiv
Yılın otomobili seçilen MG4 Electric türkiye’ye geldi. İşte özellikleri ve fiyatı
12 kişinin öldüğü sahte içki davasında ilk karar: 50 yıl hapis Güncel
12 kişinin öldüğü sahte içki davasında ilk karar: 50 yıl hapis
Naci Görür kırılmamış fayı ve deprem beklediği ili açıkladı. Kahramanmaraş için yıllar önce uyarmıştı Güncel
Naci Görür kırılmamış fayı ve deprem beklediği ili açıkladı. Kahramanmaraş için yıllar önce uyarmıştı
Rusya vatandaşlık verme işlemlerini yasayla değiştirdi Dünya
Rusya vatandaşlık verme işlemlerini yasayla değiştirdi
Tarihi eser kaçakçılığı yapan 4 sanığa beşer yıl hapis istemi Güncel
Tarihi eser kaçakçılığı yapan 4 sanığa beşer yıl hapis istemi
68 yaşındaki adamın cinsel organını kesti: AVM de satmaya kalktı Dünya
68 yaşındaki adamın cinsel organını kesti: AVM de satmaya kalktı