Küçükçekmece'de halı imalathanesindeki yangına müdahale sürüyor

Halkalı Merkez Mahallesi'nde dün Akit Medya Grubu'nun da yer aldığı 3 bloklu iş merkezinin halı imalathanesi bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına ilişkin bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Binanın giriş ve üst katlarında itfaiye ekipleri tarafından açılan pencerelerden dumanlar yükselmeye devam ederken, çok sayıda itfaiye ekibi bölgede çalışma yapıyor.

AFAD, sağlık, polis, zabıta ve ilçe belediyesi ekipleri de bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkilileri, halı imalathanesinin bulunduğu eksi 3'üncü kattaki yangının devam ettiğini bildirdi.