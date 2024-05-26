Küçükçekmece'de iş yerine ses bombalı saldırı: 2 yaralı

Kaynak: DHA
Küçükçekmece'de iş yerine ses bombalı saldırı: 2 yaralı

Küçükçekmece'de bir iş yerine motosikletli 2 kişi tarafından ses bombası atıldı.

Küçükçekmece'ye bağlı İnönü Mahallesi’nde, akşam saat 20.00 sularında motosikletle tütün ve tütün mamülleri satan iş yerine gelen 2 kişi, dükkanın içine el yapımı patlayıcı madde attı.

Patlama esnasında iş yerinin önünde olan F.S. ve Şafak A. yaralandı.

Şüpheliler, olay sonrasında kayıplara karışırken, adrese çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, polis ekipleri hasar gören iş yerinde incelemelerde bulundu.

Kaldırılarak hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan saldırı sonrasında meydana gelen patlama anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde saldırıdan sadece birkaç saniye önce küçük bir kız çocuğunun iş yerine girdiği, iş yeri önünde bazı kişilerin beklediği sırada patlamanın oluştuğu görüldü.

59071-1.jpg

59071-2.jpg

59071-3.jpg

59071-4.jpg

59071-5.jpg

59071-6.jpg

59071.jpg

Son Haberler
TIR’a ok gibi saplanan otomobil alev alev yandı: 1 ölü Yaşam
TIR’a ok gibi saplanan otomobil alev alev yandı: 1 ölü
Nagehan Alçı ağzına geleni saydı: Adi hırsız, yalancı, dolandırıcı, sülük… Medya Polemik
Nagehan Alçı ağzına geleni saydı: Adi hırsız, yalancı, dolandırıcı, sülük…
Kayseri’de ‘pes’ dedirten görüntü: Otomobile iple bağladığı köpeği metrelerce sürükledi Yaşam
Kayseri’de ‘pes’ dedirten görüntü: Otomobile iple bağladığı köpeği metrelerce sürükledi
Yola fırlayan 3 yaşındaki Furkan'a otomobil çarptı Yerel Haberler
Yola fırlayan 3 yaşındaki Furkan'a otomobil çarptı
Tarlalarından dönen karı- kocaya tüfekli saldırı: 1 ölü, 1 yaralı Yaşam
Tarlalarından dönen karı- kocaya tüfekli saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Motosikletlilerin ölümle dansına rekor ceza. İkisi de 19 yaşında çıktı Yerel Haberler
Motosikletlilerin ölümle dansına rekor ceza. İkisi de 19 yaşında çıktı