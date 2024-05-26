Küçükçekmece'de iş yerine ses bombalı saldırı: 2 yaralı

Küçükçekmece'ye bağlı İnönü Mahallesi’nde, akşam saat 20.00 sularında motosikletle tütün ve tütün mamülleri satan iş yerine gelen 2 kişi, dükkanın içine el yapımı patlayıcı madde attı.

Patlama esnasında iş yerinin önünde olan F.S. ve Şafak A. yaralandı.

Şüpheliler, olay sonrasında kayıplara karışırken, adrese çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, polis ekipleri hasar gören iş yerinde incelemelerde bulundu.

Kaldırılarak hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan saldırı sonrasında meydana gelen patlama anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde saldırıdan sadece birkaç saniye önce küçük bir kız çocuğunun iş yerine girdiği, iş yeri önünde bazı kişilerin beklediği sırada patlamanın oluştuğu görüldü.