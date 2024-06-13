Küçükçekmece'de silahlar konuştu. Evlerin ve dükkanların camları aşağı indi

Küçükçekmece'de, Söğütlüçeşme Mahallesi Başkumandan Atatürk Caddesi'nde akşam saatlerinde gerçekleşen olayda, iki husumetli grup arasında çıkan tartışma kanlı saldırıya dönüştü. Olayın ardından bir grup, plakasız bir araçla geri dönerek diğer gruba silahlı saldırıda bulundu.

Saldırıda 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı ve saldırıda mermilerin denk gelmesiyle çevredeki bina ve dükkanlardan bazılarının camları kırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Polis ekipleri, olay yerinde yaklaşık 30 boş kovan bulunması üzerine detaylı incelemelerde bulundu ve saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Saldırıya ilişkin soruşturma devam ediyor.