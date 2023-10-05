Küçükçekmece’de tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Küçükçekmece'de 6 katlı binanın üst katında bulunan tekstil atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

KAYNAK: İHA
Küçükçekmece’de tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Yangın, saat 22.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi, Mehmetçik 1 Sokak'ta 6 katlı binanın en üst katında çıktı.

Tekstil atölyesinde belirlenemeyen nedenle çıkan alevler kısa sürede üst katı tamamen sardı.

Atölyede çalışanların ve çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle cadde araç ve yaya geçişlerine kapatılırken, atölyede çalışanlar tahliye edildi.

Can kaybının olmadığı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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