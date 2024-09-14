Küçükçekmece'de uyuşturucu müptelası genç kızın evine girdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Küçükçekmece'de uyuşturucu müptelası genç kızın evine girdi

Küçükçekmece'de uyuşturucu madde etkisindeki şahıs, genç kızın evine girdi.

Küçükçekmece'de yalnız yaşayan bir üniversite öğrencisi genç kızın evine, uyuşturucu madde etkisindeki ev sahibinin oğlu girdi ve polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, saat 21.30 civarında Sefaköy Köprülü Sokak'ta gerçekleşti.

İddiaya göre, uyuşturucu etkisinde olan ve daha önce taciz suçundan yargılanan Olcay V., eskiden oturduğu eve geldi.

Ailesinin üniversite öğrencisi genç kıza kiraladığı eve girmek isteyen şüpheli, dairenin kapısını çaldı.

Evde kiracı olarak oturan genç kız, yemek siparişinin geldiğini düşünerek kapıyı açtı.

Olcay V., kapının açılmasıyla birlikte aniden içeri girdi. Eve giren şüpheli bayılınca, genç kız evden çıkarak durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, Olcay V.'yi dışarı çıkarmaya çalışırken, şahıs evdeki eşyalarla polislere saldırdı.

Ekiplerin müdahalesi sonucu uyuşturucu madde etkisindeki şahıs yakalandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Son Haberler
Konya'da 5 katlı bir binada yangın paniği
5 katlı bir binada yangın paniği
Narin'in amcası Salim Güran'ın yeni ifadesi ortaya çıktı 'Ben Nevzat'a Narin'i öldürdüm' demedim
Narin'in amcası Salim Güran'ın yeni ifadesi ortaya çıktı 'Ben Nevzat'a Narin'i öldürdüm' demedim
Vatandaş sokak röportajında atom bombası attı: Muaviye'nin siyasetini güdüyorlar
Vatandaş sokak röportajında atom bombası attı: Muaviye'nin siyasetini güdüyorlar
Kanserle savaşıyor! Kalp sağlığını destekliyor! Kapış kapış satılıyor
Kanserle savaşıyor! Kalp sağlığını destekliyor! Kapış kapış satılıyor
Prof. Ahmet Ercan '2 büyük deprem olacak' dedi riskli ilçeleri açıkladı
Prof. Ahmet Ercan '2 büyük deprem olacak' dedi riskli ilçeleri açıkladı