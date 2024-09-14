Küçükçekmece'de uyuşturucu müptelası genç kızın evine girdi

Küçükçekmece'de yalnız yaşayan bir üniversite öğrencisi genç kızın evine, uyuşturucu madde etkisindeki ev sahibinin oğlu girdi ve polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, saat 21.30 civarında Sefaköy Köprülü Sokak'ta gerçekleşti.

İddiaya göre, uyuşturucu etkisinde olan ve daha önce taciz suçundan yargılanan Olcay V., eskiden oturduğu eve geldi.

Ailesinin üniversite öğrencisi genç kıza kiraladığı eve girmek isteyen şüpheli, dairenin kapısını çaldı.

Evde kiracı olarak oturan genç kız, yemek siparişinin geldiğini düşünerek kapıyı açtı.

Olcay V., kapının açılmasıyla birlikte aniden içeri girdi. Eve giren şüpheli bayılınca, genç kız evden çıkarak durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, Olcay V.'yi dışarı çıkarmaya çalışırken, şahıs evdeki eşyalarla polislere saldırdı.

Ekiplerin müdahalesi sonucu uyuşturucu madde etkisindeki şahıs yakalandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.