Küçükçekmece'deki kadın cinayetinde yeni detaylar

Küçükçekmece'de kendisinden ayrılmak isteyen nişanlısı tarafından katledilen Gönül Er cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Gönül Er'den ise geriye çektiği video kaldı.

KAYNAK: DHA
Küçükçekmece'deki kadın cinayetinde yeni detaylar

DHA'nın haberine göre, Küçükçekmece'de, bir süredir ayrılmak istediği nişanlısı Murat Edepli (50) tarafından bıçaklanarak öldürülen Gönül Er’in (46), cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Olay, Küçükçekmece'deki bir sitede akşam 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Gönül Er 46), 5 ay önce nişanlandığı Murat Edepli’ye ayrılmak istediğini söyledi. Bunun üzerine ayrılmak istemeyen Murat Edepli, sık sık Gönül Er’in yaşadığı eve ve iş yerine gelerek rahatsız etmeye başladı. Dün akşam gerçekleşen olayda, Er’in yaşadığı eve gelen nişanlısı Murat Edepli, ayrılmak istemediğini söylemesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Murat Edepli, nişanlısı Gönül Er’i bıçaklayarak ağır yaraladı. Daha sonra olay yerinden kaçtı. Sitede oturan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede Gönül Er’in hayatını kaybettiğini belirledi. Sitenin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kaçan şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Ekiplerin incelemesinin ardından Er’in cansız bedeni, cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu’ndan alınan Er’in cenazesinin yarın öğlen Koca Sinan Merkez Camii’nden kaldırılacağı öğrenildi.

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