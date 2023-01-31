﻿'Kedi düşmanı' gözaltına alındı

Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde bulunan bir sitede, 5 Ocak'ta sitenin girişindeki kedilere tekme atan adamı gören site sakinleri, durumu polise bildirdi.
Polis, çevredeki güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin Aytuğ Koyuncu olduğunu belirledi. Aytuğ Koyuncu, polis ekiplerince gözaltına alındı.
İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Sağlık raporunun ardından Kanarya Polis Merkez Amirliği'ne götürülen şüphelinin Emniyet'teki işlemleri devam ediyor. Aytuğ Koyuncu, 2019 yılında da aynı sitede kedileri zehirlediği iddiasıyla gündeme gelmişti.(AA)
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