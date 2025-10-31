Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 161’inci Yönetim Kurulu Toplantısı, dönem Başkanı Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında Bayburt’ta gerçekleştirildi.

Genel Sekreter Oktay Güven’in, Ajansın mevcut çalışmaları ve planlanan faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerine yaptığı bilgilendirme sunumunun ardından gündem maddeleri görüşüldü.

Bayburt Valiliği toplantı salonunda düzenlenen toplantıda; "SoGreen/Yeşil Üretim, Döngüsel Ekonomi ve Kapsayıcı İstihdam Hızlandırıcı Hibe Desteği Programı" kapsamında başvuru süreci tamamlanan projelere ilişkin değerlendirme yapıldı. Ayrıca Fizibilite Destek Programına sunulan proje teklifleri incelenerek destek almaya hak kazanan projeler belirlendi.

Toplantıya; Yönetim Kurulu Başkanı Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Erzincan İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Cavit Şireci, Bayburt İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Şahin katıldı.