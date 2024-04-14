Kudüs üzerinde düşürülen İHA ve füzeleri Mescid-i Aksa'dan böyle görüldü

Kaynak: Haber Merkezi
Kudüs üzerinde düşürülen İHA ve füzeleri Mescid-i Aksa'dan böyle görüldü
Kudüs'ün üzerinde düşürülen İran’ın İHA ve füzeleri, Mescid-i Aksa'dan da görüldü.

İran'ın Şam'da yer alan büyükelçilik yerleşkesindeki konsolosluk binasına 1 Nisan'da İsrail tarafından hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

Saldırıdan günler sonra beklenen İran’ın misilleme saldırısı dün gece başladı.

İran, İsrail'e 100'den fazla insansız hava aracı (İHA) ve balistik füzeler ile saldırı düzenledi. Ancak, saldırı beklenenden daha kısa süreli ve etkisiz kaldı.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, "Bu iş şu an sonuçlandı sayılır. Eğer İsrail bir hata daha yaparsa İran'ın karşılığı daha ağır olacaktır." ifadesi kullanıldı.

MESCİD-İ AKSA ÜZERİNDE GÖRÜNTÜLENDİ

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, şu ana kadar İran'dan İsrail'e 200'den fazla insansız hava aracı (İHA) ve balistik füze atıldığını bildirdi.

Sözcü, bu İHA ve füzelerin büyük bir kısmının İsrail'e ait savunma sistemleri ve Tel Aviv'in müttefikleri tarafından İsrail hava sahasına girmeden imha edildiğini kaydetti.

Kudüs'ün üzerinde düşürülen İran İHA ve füzeleri, Mescid-i Aksa'dan da görüldü.

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