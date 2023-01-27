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Kudüs'te sinagoga silahlı saldırı 8 ölü, 10 yaralı

Kudüs'ün Neve Yaakov Mahallesi'ndeki bir sinagoga düzenlenen silahlı saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 23:31
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Kudüs'te sinagoga silahlı saldırı 8 ölü, 10 yaralı

Kudüs'te sinagoga silahlı saldırı 8 ölü, 10 yaralı
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İHA - Kudüs'ün doğusundaki Neve Yaakov Mahallesi'nde bulunan bir sinagogta silahlı saldırı meydana geldi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, olayda en az 8 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Polis, olay yerine aracıyla gelen ve etrafa ateş açan şüphelinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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