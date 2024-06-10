Kuduz olacağız korkusuyla iki mahallede sokağa çıkamıyorlar

Düzenleme: Kaynak: AA
Kuduz olacağız korkusuyla iki mahallede sokağa çıkamıyorlar

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde Batıkent ve Payamlı mahallelerinde, sahipsiz köpeklerde kuduz tespit edilmesi üzerine karantina uygulamasına devam ediliyor.

Vatandaşlar, tehlike arz eden bölgelerdeki uyarı levhalarına rağmen endişelerini dile getirerek, hayvanların acilen aşılanmasını talep ediyorlar.

Batıkent Mahalle Muhtarı Halil Kaya, bir köpeğin insanlara saldırması sonucu belediye ekiplerine teslim edildiğini ve kuduz vakası teyit edildikten sonra önlemlerin alındığını belirtti.

Mahalle sakinleri, artan kuduz vakaları ve köpek saldırıları nedeniyle dışarı çıkmaktan çekiniyor ve yetkililerden hayvanların toplanıp aşılanmasını ve güvenli bir şekilde barındırılmasını istiyor. Bazı sakinler, muhtarlarına yönelik yapılan saldırıları kınarken, devletin gerekli önlemleri alacağına inançlarını ifade ediyor. Kuduz vakalarının artışı, mahallelerde yaşayanları tedirgin ediyor ve çocukların dahi parklara gitmekten kaçındığı bir ortam yaratıyor. Vatandaşlar, köpeklerin toplanıp aşılanması ve belediyenin barınaklar inşa etmesini talep ediyorlar.

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