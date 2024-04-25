Küfür iddiasını kabul etmeyen savcı komşusunu öldüren sanığa müebbet talep etti

Olay, 21 Haziran 2023 tarihinde Durhasan Mahallesi'ndeki bir ağaçlık alanda gerçekleşti. İddiaya göre, İsmail Kütük (54) ile Erdem D. (35) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Erdem D., pompalı tüfekle İsmail Kütük'e ateş etti. Kurşunlar vücuduna isabet eden Kütük, olay yerinde hayatını kaybetti. Ardından Erdem D., ilçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu ve tutuklandı.

Olaya ilişkin açılan davada, Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşma görüldü. Tutuklu sanık Erdem D., maktulün ailesi ve taraf avukatları duruşmaya katıldı. Cumhuriyet savcısı, sanığın ilk ifadesinde maktulün annesine küfür ettiğini söylediğini ancak mahkemede nişanlısına küfür ettiğini beyan ettiğini belirtti. Savcı, sanığın ifadelerindeki çelişkiyi vurgulayarak kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası talep etti ve tahrik indiriminin uygulanmamasını istedi.

Mahkeme heyeti, avukatların süre talebi üzerine sanığın tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

Sanık, ilk ifadesinde maktulün nişanlısına yönelik çirkin sözler söylediğini ve kendisine saldırdığını öne sürmüştü.