Kuğu bahçede bitkin halde bulundu. Tedavi altına alındı

Kaynak: DHA
Kuğu bahçede bitkin halde bulundu. Tedavi altına alındı
Edirne’deki Karapürçek köyünde bulunan bir evin bahçesinde bitkin halde bulunan kuğu tedaviye alındı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Karapürçek köyünde bir evin bahçesinde yorgun düştüğü görülen ve uçamayan kuğuyu köylüler buldu.

Kuğuyu bulan vatandaşlar durumu Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) mobil uygulaması üzerinden ihbar etti.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından teslim alınan kuğu, ilk bakım ve beslenmesinin ardından tedavisi için Edine Doğa ve Milli Parklar Koruma Şube Müdürlüğü personeline getirildi.

Kuğunun sağlığına kavuşmasının ardından doğal yaşam ortamına bırakılacağı açıklandı.

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