Kuğulu Park'ta protesto: "Çek, çek, yasayı çek"

Hayvan haklarına yönelik yasal düzenlemelerin ele alındığı bu kritik süreçte, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve bireysel aktivistler, yasanın geri çekilmesi için çağrıda bulunuyorlar.

Kuğulu Park'taki eylemciler, hayvanların korunması ve haklarının güvence altına alınması gerektiğini vurgulayarak, yasa teklifinin mevcut haliyle yeterli olmadığını belirtiyorlar. Topluluk, Kur'an-ı Kerim'den alıntılar yaparak ve Hz. Muhammed'in hayvanlara merhametle davranmanın önemini vurgulayan sözlerini anımsatarak, dini değerlerle de hayvan haklarının desteklenmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Protesto gösterileri, geniş bir yurttaş katılımıyla gerçekleşiyor ve katılımcılar, yaşlısından gencine, kadınından erkeğine, "Çek, çek, yasayı çek" sloganlarıyla seslerini duyuruyorlar. Bu eylemler, hayvan hakları konusunda toplumsal farkındalığın arttığını ve konunun kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ettiğini gösteriyor.

TBMM'deki görüşmeler sürerken, Kuğulu Park'taki bu protestolar, hayvan haklarına yönelik yasal düzenlemelerin sadece politik bir mesele olmadığını, aynı zamanda toplumsal bir vicdan meselesi olduğunu ortaya koyuyor. Eylemciler, yasa teklifinin hayvanların yaşam haklarını daha iyi koruyacak şekilde revize edilmesini talep ediyorlar.