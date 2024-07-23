Kuğulu Park'ta protesto: "Çek, çek, yasayı çek"

Kaynak: ANKA
Kuğulu Park'ta protesto: "Çek, çek, yasayı çek"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda tartışılan Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılması önerilen değişiklikler, başkent Ankara'nın simge mekanlarından Kuğulu Park'ta toplanan hayvan hakları savunucuları tarafından protesto edildi.

Hayvan haklarına yönelik yasal düzenlemelerin ele alındığı bu kritik süreçte, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve bireysel aktivistler, yasanın geri çekilmesi için çağrıda bulunuyorlar.

Kuğulu Park'taki eylemciler, hayvanların korunması ve haklarının güvence altına alınması gerektiğini vurgulayarak, yasa teklifinin mevcut haliyle yeterli olmadığını belirtiyorlar. Topluluk, Kur'an-ı Kerim'den alıntılar yaparak ve Hz. Muhammed'in hayvanlara merhametle davranmanın önemini vurgulayan sözlerini anımsatarak, dini değerlerle de hayvan haklarının desteklenmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Protesto gösterileri, geniş bir yurttaş katılımıyla gerçekleşiyor ve katılımcılar, yaşlısından gencine, kadınından erkeğine, "Çek, çek, yasayı çek" sloganlarıyla seslerini duyuruyorlar. Bu eylemler, hayvan hakları konusunda toplumsal farkındalığın arttığını ve konunun kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ettiğini gösteriyor.

TBMM'deki görüşmeler sürerken, Kuğulu Park'taki bu protestolar, hayvan haklarına yönelik yasal düzenlemelerin sadece politik bir mesele olmadığını, aynı zamanda toplumsal bir vicdan meselesi olduğunu ortaya koyuyor. Eylemciler, yasa teklifinin hayvanların yaşam haklarını daha iyi koruyacak şekilde revize edilmesini talep ediyorlar.

İlgili Haberler
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 1 ölü
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 1 ölü
Ters yönde giden otomobil seyir halindeki araca çarptı: 2 yaralı
Ters yönde giden otomobil seyir halindeki araca çarptı: 2 yaralı
Üsküdar'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Üsküdar'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Asker eğlencesi tehlikeli dakikalar
Asker eğlencesi tehlikeli dakikalar
Tuvalette taciz olayında polis zanlıyı kalabalığın elinden zor aldı
Tuvalette taciz olayında polis zanlıyı kalabalığın elinden zor aldı
Türk aklı. Bozulan aracı ayaklarıyla ittiler
Türk aklı. Bozulan aracı ayaklarıyla ittiler
Fulya Öztürk, ‘Gün Arası’nı sunacak
Fulya Öztürk, ‘Gün Arası’nı sunacak
Minareler süngümüz; mescitler hava üssümüz!
Minareler süngümüz; mescitler hava üssümüz!
Düşündürücü… İnanın çok düşündürücü
Düşündürücü… İnanın çok düşündürücü
Son Haberler
Elazığ’da örtü yangını Yerel Haberler
Elazığ’da örtü yangını
Apple'ın en uygun fiyatlı iPhone'u geliyor Teknoloji
Apple'ın en uygun fiyatlı iPhone'u geliyor
Hyundai’den peynir ekmek gibi satacak kampanya: 592 bin TL’ye SUV araç fırsatı! Otomotiv
Hyundai’den peynir ekmek gibi satacak kampanya: 592 bin TL’ye SUV araç fırsatı!
Ankara'da bir genç anne ve babasını rehin aldı Yerel Haberler
Ankara'da bir genç anne ve babasını rehin aldı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 1 ölü Yerel Haberler
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 1 ölü
Sevilen süt markası iflasın eşiğinde Ekonomi
Sevilen süt markası iflasın eşiğinde
Ters yönde giden otomobil seyir halindeki araca çarptı: 2 yaralı Yerel Haberler
Ters yönde giden otomobil seyir halindeki araca çarptı: 2 yaralı