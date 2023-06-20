Kukla operasyonu nefes kesti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 ilde düzenlenen eş zamanlı Kukla operasyonunda 353 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Kukla operasyonu nefes kesti

İHA'nın haberine göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız tarafından 15 mafya tipi organize suç örgütü ile bu suç örgütüne silah temin eden 31 suç grubuna yönelik, 31 ilde eş zamanlı olarak Kukla Operasyonu düzenlendi. 353 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

52 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Ayrıca operasyonda 354 tabanca, 7 uzun namlulu silah, 93 tüfek, 10 bini aşkın fişek ve muhtelif uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyona katılan kahraman Emniyet Genel Müdürlüğü mensuplarımızı tebrik ediyorum. Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" ifadelerine yer verdi.

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