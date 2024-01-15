İçerik izleme platformu Netflix’te yerli yapımlar izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Funda Eryiğit, Alperen Duymaz ve Mehmet Günsür'ün başrolünü paylaştığı Kül filminin izleyiciyle buluşmasına az kaldı. Peki, Kül konusu nedir? Kül fragmanı yayınlandı mı ne zaman yayınlanacak?

KÜL KONUSU NEDİR?

Ay Yapım'ın üstlendiği 'Kül' filmi, evli bir çiftin hayatının gizemli bir kitapla nasıl değiştiğini konu alıyor. Funda Eryiğit'in canlandırdığı Gökçe karakteri, eşi Kenan'ın (Mehmet Günsür) yayınevine gönderilen esrarengiz bir kitap olan 'Kül'ü keşfetmesiyle, olaylar gizem dolu bir atmosfere bürünüyor.

Kül filminde, Gökçe'nin, Alperen Duymaz'ın canlandırdığı gizemli bir karakterle olan ilişkisi, izleyicilere sıra dışı bir hikaye sunuyor. Film, karakterler arasındaki gizemli bağın yanı sıra, hikayenin nasıl evrileceği konusundaki merakı artırarak dikkat çekiyor.

KÜL NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Başrollerinde Funda Eryiğit, Alperen Duymaz ve Mehmet Günsür'ün yer aldığı Kül filmi 9 Şubat 2024 tarihinde Netflix’te izleyiciyle buluşacak.

KÜL OYUNCU KADROSU

Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği "Kül" filminde, başrolleri Funda Eryiğit, Alperen Duymaz, Mehmet Günsur ve Gökçe Eyüboğlu paylaşıyor.