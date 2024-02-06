Kül Masalı ilk bölüm ne zaman? Kül Masalı ne zaman başlıyor?

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Kül Masalı ilk bölüm ne zaman? Kül Masalı ne zaman başlıyor?
Başrollerini Gökhan Alkan, Sevda Erginci ve Başak Gümülcinelioğlu gibi isimlerin paylaştığı Kül Masalı dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Kül Masalı ilk bölüm ne zaman? Kül Masalı ne zaman başlıyor?

TRT1 ekranlarında yayınlanması planlanan Kül Masalı dizisinin ilk bölümüne az bir zaman kaldı. Kül Masalı’nın ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, Kül Masalı ilk bölüm ne zaman? Kül Masalı ne zaman başlıyor?

Kül Masalı dizisinin senaryosunu Sılan Aras Erdem ve Filiz Küçük Yücel kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Bekir Toplar’ın oturmaktadır.

KÜL MASALI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başrollerini Gökhan Alkan, Sevda Erginci ve Başak Gümülcinelioğlu’nun paylaştığı Kül Masalı’nın ilk bölümü 15 Şubat Perşembe günü TRT1 ekranlarında yayınlanacak.

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KÜL MASALI KONUSU NEDİR?

Özge'nin, yoksul bir geçmişten gelip zengin bir ailenin varisi Arat ile evlenmesi ve ardından karşılaştığı zorluklar, hikayenin ana temasını oluşturur.

Dizi, Özge'nin Arat'a olan aşkı ve evlilikleri ile başlamasına rağmen, Arat'ın geçmişinden kaynaklanan sorunlar ve ailesinin içindeki entrikaların ortaya çıkmasıyla birlikte dramatik bir hal alır. Özge'nin, Arat'ın önceki eşinin ölümüyle ilgili şaibeli durumlarla yüzleşmesi, hikayeye gizem ve gerilim ekler.

Ayrıca, Özge'nin kardeşi Behiye'nin zenginlik hırsı ve bu hırsın yarattığı gerilim, hikayeye ek bir boyut katar. Giraylı ailesinin içindeki sırlar, entrikalar ve duygusal çatışmalar, izleyicinin dizi boyunca merak içinde kalmasını sağlar.

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