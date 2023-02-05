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Felç olmak istemiyorsanız kulağınıza bu eziyeti çektirmeyin

Kulaklar en hassas organlarımızdan biri. Çoğumuzun yaptığı çubukla kulak karıştırmak ise felç sebebi. Nasıl mı? İşte hiç akla gelmeyecek o nedenler?

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 12:20
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Kulağa o eziyeti yapmak felç edebilir

Felç olmak istemiyorsanız kulağınıza bu eziyeti çektirmeyin
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Kulaklarda biriken kirlerin kötü görünümünü gidermek için kulak çubuğuna başvurulur. Ancak kulak çubuğunun yanlış kullanımları sağlığa büyük ölçüde zarar veriyor. Uzmanlar kulak çubuğunun yüz felcine neden olabileceğini belirtiyor.

 

Kulaklarda biriken kirler işitme duyunuzu engelleyebiliyor ve bakımsız bir görünüme sebep olabiliyor. Bu nedenle kulaklardaki kirlerden arınmak için sıklıkla kulak çubuğu kullanılıyor. Kulak çubuğunun kullanımı arttıkça kulakta biriken kirlerin miktarı da artıyor. Uzmanlar bilinçsizce kullanılan kulak çubuklarının oldukça riskli olduğunu söyleyerek uyarıyor.

ZEYTİNYAĞI İLE TEMİZLİK

Zeytinyağı ile kulak temizlemek, kulakları temizlemek için mevcut en doğal ev ilaçlarından biridir ve aynı zamanda bir tedavi işlevi görür. Kulak tıkanıklığı yaşıyorsanız, yaklaşık üç ila dört gün boyunca günde iki kez iki veya üç küçük damla zeytinyağını kulağınıza damlatın. Yağı uygularken kulak kanalından düzgün şekilde akmasını sağlamak için daima başınızı eğmelisiniz. Yağ, kulak kirinizi gevşetecek ve invaziv pamuk tomurcukları gerektirmeden kulak kanalından kolayca çıkmasına yardımcı olacaktır.

KULAĞIN SADECE DIŞI TEMİZLENMELİ

Kulaklarınızı temizlemek için kullandığınız pamuklu çubuklarla kulak kirini daha fazla itmiş oluyorsunuz. Bu durum da kulaklarınıza daha fazla zarar veriyor. Kulak burun boğaz uzmanları, kulak kirinin sadece kulağın dış kısmında biriktiğini, kulak çubuğu ya da farklı materyallerle kulakla oynanması sonucunda kulak kirinin içeri doğru itildiğini söylüyor.

SAĞIRLIK VE YÜZ FELCİ RİSKİ

Kulak burun boğaz uzmanlarına göre kulak çubuğu kullanmak kulağa verilebilecek en büyük zarar. Kulak çöpünün kulağın temizlenmesi esnasında kulak zarına rahatlıkla zarar verebileceğini belirten KBB uzmanları, kulak çubuğu ya da bu iş için kullanılan farklı materyallerin kulağın temizlenmesi esnasında yanlış bir hareketle çubuğun içeri dönük batabileceğini, bunun batması sırasında hastada işitmenin tamamen gideceğini ve kulak zarının delinebileceğini hatta yüz felcinin ortaya çıkabileceğini belirtiyor.

İŞTE DOĞRU ŞEKİLDE TEMİZLEME YÖNTEMLERİ

Temizlemek için en doğrusu bir kulak burun boğaz hekimine gidip basit şekilde mikroskop altında veya başka bir cihazla kulak yolunun temiz hale getirilmesi ve sonrasında bazı damlalarla problemin çözülmesi gerekiyor. Ayrıca duş sırasında kulağa ılık su tutmak, ardından havluyla kurulamak gerekiyor. Saçlarınızı kuruturken kısa süreliğine kurutma makinesini kulağınıza doğru tutabilir, bu sayede nemli kalan kulağı kurutabilirsiniz. Kulak temizleme çubuğu bilinenin aksine kulağın iç kısmı için değil, kulağın sadece kıvrımlı bölgelerini temizlemek için kullanılmalıdır.

TUZLU SU ÇÖZELTİSİ

Healthline web sitesine göre, kulaklarınızı suyla temizlemek, kulak kiri çıkarmak için başka bir etkili yoldur. Şırıngayı tuzlu sıvıyla doldurun ve bir kulağınızdan akıtın. İçerideki gevşek kir ve kalıntıları temizlerken sıvı kulağınızdan çıkmalıdır.

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