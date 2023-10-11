Kulağındaki örümcek, operasyonla çıkarıldı

Manisa'da ses şikayetiyle hastaneye başvuran Fatma Arık'ın (72) kulağında örümcek tespit edildi. Canlı olduğu belirlenen örümcek, operasyon ile çıkartılıp, doğal ortamına salındı.

KAYNAK: DHA
Kulağındaki örümcek, operasyonla çıkarıldı

Kula ilçesine bağlı Bebekli Mahallesi'nde oturan Fatma Arık, kulağından gelen ses nedeniyle özel bir hastaneye başvurdu.

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Türkyılmaz'ın muayene ettiği Arık'ın kulağında örümcek olduğu tespit edildi. Arık'ın kulağındaki örümcek, operasyonla çıkarıldı.

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Opr. Dr. Türkyılmaz, hastanın kulağındaki örümceğin canlı çıkarıldığını belirtti. Opr. Dr. Türkyılmaz, "Hastanın kulağını kamera ile muayene ettiğimde, içeride canlı bir örümcek olduğunu görünce çok şaşırdım.

Daha önce benzer vakalarla karşılaşsak bile ilk kez kulak içerisinde canlı bir örümcek tespit ettik. Operasyon sonrası çıkarılan örümceği yeniden doğal ortamına bıraktık" dedi.

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Kulağından gelen sesin canlı bir örümceğe ait olduğunu öğrenince çok şaşırdığını belirten Fatma Arık, "Örümceğin kulağıma nasıl girdiğini bilmiyorum. Ama beni rahatsız eden sesin sebebi örümcekmiş. Operasyonun ardından kulağımdaki sesten kurtuldum" diye konuştu.

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