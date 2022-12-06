Kulak çınlamasına neden olan sebepleri duyunca şaşıracaksınız. Meğer bu hastalıkların habercisiymiş

Kulak çınlaması gün içinde çoğu kişide oluyor. Kulak çınlamasının altında yatan sebepler zarar verici olabiliyor. Bazı kişilerde ise kulak çınlaması, çok ciddi psikolojik etkilere yol açabilir. Bunların arasında depresyon, anksiyete, dikkat bozukluğu, uyku problemleri sayılabilir.
NEDENLERİ
NTV’de yer alan bilgilere göre, işitme kaybına neden olabilecek her türlü rahatsızlık temel olarak kulak çınlamasına sebep olabileceği gibi, kulakta işitme kaybına neden olmayan sistemik rahatsızlıklar da çınlamanın nedeni olabilir.
Kan eksiklerine bağlı gelişen anemi ve demir eksikliği de kulakta çınlamaya neden olabilir.
B12 vitamini eksikliğine veya şeker hastalığına bağlı çınlamalarda görülebilir.
Kulak iltihapları
Tıkaçlar
Kulak zarının delinmesi
Mesleki deformasyon
Şeker
Yüksek tansiyon
Tıkaç kullanma
Beyin bölgesinde tümörler
Stres
Kulak kemiğindeki değişimler
Hormonal değişimler
Meniere hastalığı
Kalp ve damar hastalıkları
Kansızlık
Travma
Kulak çınlaması şu etkilere neden olabilir:
Aşırı sıkıntı
Depresyon
Sık sık ruh hali değişimleri, anksiyete atakları
Gerginlik, sinirlilik veya hayal kırıklığı
Zayıf konsantrasyon
Uyku problemleri
Bitkisel ev ilaçları (ginkgo biloba, melatonin) ve çinko vitamini , Amerikan Kulak Burun Boğaz Akademisi tarafından önerilmemektedir.
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