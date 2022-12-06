Kulak çınlamasına neden olan sebepleri duyunca şaşıracaksınız. Meğer bu hastalıkların habercisiymiş

Kulak çınlaması gün içinde çoğu kişide oluyor. Kulak çınlamasının altında yatan sebepler zarar verici olabiliyor. Bazı kişilerde ise kulak çınlaması, çok ciddi psikolojik etkilere yol açabilir. Bunların arasında depresyon, anksiyete, dikkat bozukluğu, uyku problemleri sayılabilir.

NEDENLERİ

NTV’de yer alan bilgilere göre, işitme kaybına neden olabilecek her türlü rahatsızlık temel olarak kulak çınlamasına sebep olabileceği gibi, kulakta işitme kaybına neden olmayan sistemik rahatsızlıklar da çınlamanın nedeni olabilir.

Kan eksiklerine bağlı gelişen anemi ve demir eksikliği de kulakta çınlamaya neden olabilir.

B12 vitamini eksikliğine veya şeker hastalığına bağlı çınlamalarda görülebilir.

Kulak iltihapları

Tıkaçlar

Kulak zarının delinmesi

Mesleki deformasyon

Şeker

Yüksek tansiyon

Tıkaç kullanma

Beyin bölgesinde tümörler

Stres

Kulak kemiğindeki değişimler

Hormonal değişimler

Meniere hastalığı

Kalp ve damar hastalıkları

Kansızlık

Travma

Kulak çınlaması şu etkilere neden olabilir:

Aşırı sıkıntı

Depresyon

Sık sık ruh hali değişimleri, anksiyete atakları

Gerginlik, sinirlilik veya hayal kırıklığı

Zayıf konsantrasyon

Uyku problemleri

Bitkisel ev ilaçları (ginkgo biloba, melatonin) ve çinko vitamini , Amerikan Kulak Burun Boğaz Akademisi tarafından önerilmemektedir.



