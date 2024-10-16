Külçe altında yeni rekor beklentisi

Külçe altın endüstrisinin temsilcilerine altının önümüzdeki yıl ne kadar olacağı soruldu. Verilen cevaplar yine rekoru işaret etti.

Miami'de toplanan Londra Külçe Piyasası Birliğinin toplantısına katılan temsilcilerine altının gelecek yıl ons fiyatının ne olacağı sorusu yöneltildi. Ankete katılan külçe altın temsilcileriği rakamlar 'eyvah eyvah7 dedirten cinstendi.

Londra Külçe Piyasası Birliği üyeleri altının gelecek yıl Ekim ayında ons altının fiyatını 2.917 dolara yükselebileceğini öngördü. Bu durum şu andaki ons altın fiyatının yüzde 10 fazlasıydı.

Altın, 2024 yılında en güçlü performans gösteren varlıklar arasında yer aldı. Ons altın en son zirveyi geçen ay 2.685 dolarla gördü.

Yatırımcıların gözü kulağı 5 Kasım'da yapılacak olan ABD seçimlerinde olacak. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump verdiği bir röportajda gümrük vergilerinde ciddi bir artış planlarını savunurken Fed ile daha doğrudan istişare sözü vererek endişeleri reddetmişti.