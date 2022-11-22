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Kuleli Askeri Lisesi açıldı mı? Kuleli Askeri Lisesi binası ne oldu, kim kullanıyor?

Kuleli Asker Lisesi 15 Temmuz’dan sonra kapatılmıştı. Kuleli Askeri Lisesi binasında Milli Savunma Üniversitesi’nin faaliyetlere başlaması dikkat çekti. Kuleli Asker Lisesi’nin açılıp açılmadığı merak ediliyor. Peki, Kuleli Askeri Lisesi binası ne oldu, kim kullanıyor? Kuleli Askeri Lisesi açıldı mı?

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 12:09
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Kuleli Askeri Lisesi açıldı mı? Kuleli Askeri Lisesi binası ne oldu, kim kullanıyor?

Kuleli Askeri Lisesi açıldı mı? Kuleli Askeri Lisesi binası ne oldu, kim kullanıyor?
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Kuleli Askeri Lisesi 15 Temmuz’dan sonra kapatıldı. Faaliyetleri durdurulan Kuleli Askeri Lisesi’nin binasında Milli Savunma Üniversitesi’nin kullanması soru işaretlerine sebep oldu. Kuleli Askeri Lisesi’nin son durumu arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kuleli Askeri Lisesi binası ne oldu, kim kullanıyor? Kuleli Askeri Lisesi açıldı mı?

15 Temmuz darbe girişimi sonrası kapatılan Kuleli Askeri Lisesi binasında Milli Savunma Üniversitesi’nin yabancı diller yüksekokulu faaliyete geçti. Kuleli Askeri Lisesi için üniversiteden yapılan açıklamada "Kuleli Yerleşkesinde hizmet verecek olan yabancı diller yüksekokulunda, harp okullarımızı kazanan öğrencilerimiz yabancı dil hazırlık sınıflarına devam edeceklerdir" denildi.

Kuleli Askeri Lise binasında Milli Savunma Üniversitesi'nin yabancı diller yüksekokulu öğrencileri eğitime başladı. Cumhuriyet'ten Barış Terkoğlu'nun haberine göre Milli Savunma Üniversitesi’nin sitesinden yapılan açıklamada, 2022-2023 eğitim yılında, binada yabancı diller yüksekokulunun faaliyete geçtiği ifade edildi.

Kuleli Yerleşkesi’nde 10 Ekim’de düzenlenen açılış, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu’nun katılımıyla yapıldı. Açılış, Milli Savunma Üniversitesi’nin resmi sitesinden de duyuruldu. Bu arada Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Komutanlığı resmi sayfasında da Kuleli Yerleşkesi Komutanlığı’nın fotoğraflarının yer aldığı görüldü.

Bakanlık kaynakları, Kuleli Askeri Lisesi binasının yeniden TSK’ye kazandırılmasıyla ilgili kamuoyunda beklenti olduğunu, yabancı diller yüksekokulunun bu sürecin ilk adımı olduğunu ifade etti.

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