Kullandığı kamyonetin altında kaldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ses geldiği için altına baktığı kamyonetin hareket ederek üzerinden geçtiği sürücü yaralandı.

KAYNAK: İHA
Kullandığı kamyonetin altında kaldı

İHA'nın haberine göre, kaza, saat 10.00 sıralarında Akhisar Mahallesi Karalar yolu üzerinde meydana geldi. Karalar Caddesi'nden 16 ANV 521 plakalı kamyonetiyle yokuş aşağı inmekte olan sürücü Abdulkadir A. (23), aracının motor kısmından sesler geldiğini fark etti.

Aracı yol kenarına park eden sürücü, eğilip aracın altına bakarak arızayı bulmaya başladı. O sırada hareket eden kamyonet, sürücünün üzerinden geçip tarlaya uçtu. Yaralanan sürücü olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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