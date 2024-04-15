Kullandığı motosikletin altında kalan çiftçi öldü

Kaynak: İHA
Kullandığı motosikletin altında kalan çiftçi öldü
Manisa'nın Akhisar ilçesinde tarlasına giden çiftçi, kullandığı motosikletin altında kalması sonucu yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Arabacıbozköy Mahallesi'nde kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle zeytin bahçesine giden 65 yaşındaki çiftçi Hakkı Özhun, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu düştü.

Kullandığı motosikletin altında kalan Özhun için olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile jandarma sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerinin yaptıkları inceleme sonucu Özhun'un hayatını kaybettiği tespit edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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