Kullanılmış bezleri deterjanla yıkayıp tekrar kullanmaya başladı

Sosyal medya kullanan bir vatandaş, çocuğunun kullandığı bezleri biriktirip deterjanla yıkayıp tekrar kullanmaya başladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kullanılmış bezleri deterjanla yıkayıp tekrar kullanmaya başladı

Artan hayat pahalılığı yüzünden çocuk bezleri fiyatlarıda epey artış gösterdi. Geçen seneye nazaran %75 artan çocuk bezi fiyatları, çocuğu olan çiftlerin alım gücünü zorlar hale geldi.

ODA TV'nin haberine göre; Sosyal medyadan paylaşım yapan çocuk sahibi bir anne, duruma sitem ederek bulduğu yeni teknikle sosyal medyayı ikiye böldü. Annelere seslenerek;

“Hanımlar biliyorsunuz ki bezler çok pahalı o yüzden ben kendimce böyle mükemmel bir yöntem buldum. Oğlumun kirli bezlerini biriktirip, hepsini leğene koyup, toplu bir şekilde güzelce yıkıyorum. yıkadıktan sonra bezleri kuruması için güneşe asıyorum. kuruyunca tekrar kullanmaya başlıyorum ve aynı işlemi sürekli yapıyorum.” Diyerek videoyu sonlandırdı.

BU DURUMUN HİJYENİK OLMADIĞINI SAVUNAN DA OLDU, EKONOMİK KOŞULLARA DİKKAT ÇEKEN DE.

Sosyal medya konu ile alakalı ikiye bölündü. Kimi vatandaş durumun hijyenik olmadığını sağlıksız olduğunu savundu, kimi vatandaş ise ekonomik koşullar sebebiyle vatandaşa hak verdi.

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