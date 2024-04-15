“Külliyeden sallanan parmağı kır” Eski metin yazarı Erdoğan’a böyle seslendi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski metin yazarı Aydın Ünal, son yazısında, 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde AKP’nin yaşadığı yenilgiyi değerlendirdi. Ünal, seçimin kaybedilme nedenlerini irdelerken Van’da mazbatanın DEM Partili aday yerine AKP’li adaya verilmesi sonucunda çıkan protestolardan sonra tehditkar ifadeler kullanan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’a ve Monako’dan ıstakozlu paylaşım yapan AKP’li Milletvekili Şebnem Bursalı'ya dikkat çekti.

Ünal, Erdoğan’ın, “Külliyeden sallanan parmakları kırması gerektiğini” ifade ederken, "Erdoğan, acımasız davranır, çeteleşmeleri, gruplaşmaları dağıtır, lejyonerlerden, asalaklardan mahalleyi temizler, samimiyeti, tevazuu yeniden egemen kılarsa, özgürlükçü ve kucaklayıcı dili yeniden inşa ederse, örneğin Külliye’den kibirle sallanan parmakları kırarsa, örneğin Monako’dan ıstakoz fotosu paylaşan sızıntılarla hesaplaşırsa, mahalle yanarken saçını tarayanları kapının önüne koyarsa, dindarları yeniden kazanabilecektir." İfadelerini kaydetti.

UÇUM’UN TEHDİTLERİ

Van’da yerel seçimlerde yüzde 55 oy alan DEM Partili aday yerine ikinci olan AKP’li adaya verilmesi sonucuyla başlayan protestolardan sonra Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum bir paylaşım yapmış ve bu paylaşımı eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Uçum, “Bu seçim sonuçlarını Türkiye’yi batının egemen güçlerine teslim edilme koşullarını oluşturduğu şeklinde okuyanlara Milli Devlet iradesi haddini bildirir. Van süreci tamamen hukuki bir süreç olarak yaşandı. Ama bu hukuki süreci daha tamamlanmadan “ayaklanma” çağrılarıyla istismar eden terör örgütünü ve legal görünümlü uzantılarını meşrulaştırmaya çalışanların Devlet de Toplum da farkında.” İfadelerini kullanmıştı.

Uçum’un söz konusu ifadelerine AKP’den birçok isim tepki göstermiş fakat aralarında AKP MKYK üyesi Aziz Babuşcu’nun tepkisi dikkat çekmişti. Babuşçu, Uçum için, “Devlet farkında! Devlet okudu! Not edildi! Kaydedildi! Devlet haddini bildirir! Bu anlayış bize uymaz, bizi temsil edemez. Milletin Evi’nden millete parmak sallayamazsınız! Sizin üslubunuz ile söyleyeyim, haddinizi aşıyorsunuz.” İfadelerini kullanmıştı.

AKP’Lİ VEKİLİN ISTAKOZ PAYLAŞIMI

AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Monaco'da yediği ıstakozu sosyal medya hesabından paylaşmış ve başta AKP olmak üzere birçok kesimden tepki almıştı. Fiyat listesinde ıstakozun 250 gramının 60 euro olduğu görülmüştü.