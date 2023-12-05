Külotlu çorap cinayeti davasında yeni gelişme! Düğüm çözülüyor

İstanbul Sancaktepe'de ormanlık alanda cesedi bulunan Semih Sevim'i babasıyla birlikte külotlu çorapla boğarak öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Seçil Çiftçi ile yardım etmekle suçlanan babası Cemal Çiftçi'nin davasında, mahkeme dosyanın adli tıp kurumuna gönderilerek maktulün vücudundaki yaralanmaları sanığın kendi başına yapıp yapamayacağının tespiti ve maktulün olay sırasında mı, sonradan mı öldüğünün belirlenmesi istedi.

KAYNAK: DHA
Külotlu çorap cinayeti davasında yeni gelişme! Düğüm çözülüyor

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, sanıklar ve mağdur yakınları arasında tartışmalar yaşandı. Semih Sevim’in ailesi, Seçil Çiftçi’nin para için kardeşlerini öldürdüğünü, babasının da yardım ettiğini ileri sürdü. Seçil Çiftçi ise kendisini savunarak, Semih Sevim’in kendisine saplantılı olduğunu ve olay anında kendini koruduğunu söyledi.

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Mahkeme heyeti, dosyanın adli tıp kurumuna gönderilerek, Semih Sevim’in vücudundaki yaralanmaların ve ölüm zamanının belirlenmesine, Seçil Çiftçi’nin yaralanmalarının ölüm tarihiyle uyumlu olup olmadığının tespit edilmesine karar verdi. Heyet, Seçil Çiftçi’nin tutukluluğunun devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.

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İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 1 Ocak 2023'te Sancaktepe Sazak Çeşme Mesire Yeri yakınlarında kimliği tespit edilemeyen bir kişinin ölü bulunması üzerine soruşturmaya başlandığı, ölen kişinin daha önce hakkında kayıp ihbarı bulunan Semih Sevim (40) olduğunun tespit edildiği belirtiliyor.

İddianamede, sanık Seçil Çiftçi'nin tek başına tespiti yapılan yaralanmalara sebebiyet veremeyeceği ve babasıyla birlikte maktulün ölümüne neden olan fiilleri gerçekleştirdikleri yönünde kanaat oluştuğu anlatılıyor. Seçil Çiftçi ve babası Cemal Çiftçi'nin "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

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