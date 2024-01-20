Kulp Kaymakamı Burak Akeller kimdir? Kulp Kaymakamı neden gündem oldu?

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, Kaymakam Burak Akeller’in, cuma namazı için gittiği camide imam M.K.'yı mikrofonla darp ettiği iddiasına ilişkin Valilik tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaymakam Akeller, İmam M.K.'yı darp etmediğini, kendisini uyardığını belirterek, "Bugün Kuba Camii'ne cuma namazı için gittik. Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her hafta okunması gereken hutbede, bu hafta şehitlerimiz ile ilgili olarak rahmet duası vardı. Cami imamı bu kısmı okumadı, ben de hutbeden sonra dışarıda kendisine yüksek sesle tepki gösterdim. İmam 'Bana baskı yapılıyor, o yüzden okumadım' deyince, ben de bu cevaba kızıp 'Sen devletin imamısın, kim baskı yapabilir?' dedim. İddia edildiği gibi ben devleti temsil eden biri olarak kimseyi darp etmedim" dedi.

KULP KAYMAKAMI BURAK AKELLER KİMDİR?

Burak Akeller, 22 Kasım 1988 tarihinde Malatya'da dünyaya geldi. İlköğrenimini Fırat İlköğretim Okulu'nda, lise eğitimini ise Malatya Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 2014 yılında başarıyla mezun oldu.

2016 yılında Hatay Valiliği bünyesinde İl Planlama Uzman Yardımcılığı görevine atanarak kamu hizmetine başlayan Akeller, 2018 yılında Kaymakam Adaylığı Sınavını kazanarak Hatay Valiliği Kaymakam Adayı olarak atanmıştır. Malatya-Yeşilyurt ve Düzce-Gümüşova ilçelerinde Kaymakam Refikliği, Kırşehir-Çiçekdağı ve Manisa-Gölmarmara ilçelerinde Kaymakam Vekilliği, Çanakkale'de Mülkiye Teftiş Stajı görevlerini başarıyla yerine getirmiştir. Yurtdışı stajı kapsamında İngiltere Londra Üniversitesi'nde eğitim alarak yabancı dil bilgisini geliştirmiş ve mesleki konularda incelemelerde bulunup uygulamaları yerinde görmüştür.

17 Eylül 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Günyüzü ilçesine Kaymakam olarak atanmış, ardından 11 Ağustos 2022 tarihinde Gaziantep Vali Yardımcılığı görevine getirilmiştir. 23 Ağustos 2023 tarihinde ise 2023/388 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili olarak atanmıştır.

Evli olan Burak Akeller, İngilizce dilini iyi derecede bilmektedir.